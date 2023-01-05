英相蘇納克提通膨砍半等5大承諾 強調說到做到

2023/01/05 03:00

〔中央社〕英國首相蘇納克今天發表指標性的內政演說，傳達在新一年的施政重點。他提出通貨膨脹率砍半、促進經濟成長、降低國家負債、增進公衛醫療系統運作效率、有效打擊非法移民等5大承諾。

他強調，民眾的優先關切事項就是他的優先關切事項，他瞭解民眾希望政府的關注焦點能「少一點政治、多一點民眾真正關心的事」。

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他承諾將如實告知國家面臨的挑戰以及必要的犧牲，且只會就他做得到的事作出承諾，更會說到做到。他稱各項內外挑戰都不該是施政不力的藉口，「我們不該只是討論問題，而是要解決問題」，他領導的政府將「透過實際行動重建民眾對政治的信任」。

蘇納克（Rishi Sunak）今天的演說長約25分鐘。最大在野黨工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）本週稍晚也將發表演說，闡述他的政策願景。英國下一次大選依規定必須在2025年1月25日以前舉行；兩大黨黨魁本週相繼發表重要政策演說，可謂標誌大選選戰起跑。

蘇納克今天坦言，他的政策規畫不見得在本屆國會就能展露成效，但現在就得開始創造改變。他說，他不會畫大餅或宣稱握有藥到病除的妙方，而是寧願推動有意義、效益持久的改變。

他首先提到民眾十分關切的兩大議題：公衛系統危機及醫護等公部門人員罷工。他說，政府已著手採取緊急措施：增設7000張病床，以及挹注資金強化社區與整體社會照護系統，讓更多醫療照護行為能在居家環境與社區完成，降低醫院占床率。

他並提出導入更多非公部門資源，讓病患有更多選擇、縮短取得醫療服務的時間，以及縮減醫療服務品質的地域差距。

至於罷工，蘇納克稱外界有許多偏誤訊息流傳；政府的立場是希望與工會有合理的對話，達成對國家整體而言公平且負責任的作法。他預告政府近日將宣布新措施。

成員超過46萬5000人的英國護理師工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）發動罷工要求調升薪資至零售物價指數（RPI）通膨率上加5個百分點的水準，去年12月這相當於要求調升薪資高達19%。施凱爾曾表示，這樣的要求確實超過政府所能負荷。

蘇納克並誓言透過教育促進社會正義，具體措施包括提升教學品質，加強發展技職教育、終身學習和職場實習。

在促進經濟成長方面，蘇納克提到「創新」的重要。他指出，近50年來，英國生產力增長約半數需歸功於創新。他稱將確保英國成為最具創新力的經濟體，這也是為什麼政府將研發投資預算提升至200億英鎊，以發展人工智慧、生命科學、量子科技、金融科技、綠色科技。

此外，蘇納克預告，政府將在條件可行的情況下，儘快宣布減少受薪階級的稅賦負擔；政府也將擬定計畫，吸引更多人（再次）投入勞動市場、填補企業可觀的人力需求。他提到，當企業缺工，英國卻有約1/4勞動人口屬於「非經濟活動人口」（economically inactive），著實令人震驚。

在英國政府相關統計中，「非經濟活動人口」指的是沒有工作、未積極尋找工作機會、因照顧家人而未就業、非待業及已退休的16至64歲勞動年齡人口。

國家統計局（ONS）去年12月發布的最新評估數據顯示，英國去年8至10月的失業率和就業率皆較前一季度（5至7月）上升，16歲以上人口失業率為3.7%。

「非經濟活動人口」占比則較前一季度下降0.2個百分點，來到21.5%，下降主因為50至64歲已退休人口回流勞動市場。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓部分人士選擇提早退休或不再積極尋求就業。

去年8至10月，私部門基本薪資平均增長6.9%，公部門則平均增長2.7%，但在計入通膨後，實質薪資可減少高達2.7%，降幅為2001年有紀錄以來最大。

英國目前的通膨率近11%，但多數專家預期通膨率今年稍晚將明顯下降。英格蘭銀行（Bank of England）的預測為在明年第4季降至5.2%，與預算責任局（Office for Budget Responsibility）的評估相近，因此雖然政府無法完全管控通膨，蘇納克「通膨砍半」的承諾並非毫不可行。（編輯：陳正健）1120105

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