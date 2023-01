妹子一定香？成人網紅驚曝2022只洗37次澡 比愛愛次數少

2023/01/05 00:33

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名成人網紅近日在社群平台自爆,她2022年只洗過37澡,引發粉絲熱議。

根據《每日郵報》報導,來自愛荷華州的艾拉(Aella)憑藉美貌和姣好身材,在成人平台Onlyfans擄獲大票粉絲,甚至成為平台收入最高的網紅之一,據悉每月收入高達10萬美金(約新台幣307萬元)。

今年元旦,艾拉在推特大方分享自己2022年總回顧,包括出門(222次)、工作(137次)、喝酒(118次)、上廁所(194次)等日常活動次數,甚至連自慰(26次)、愛愛頻率(63次)也都列出來。讓人特別注意的是,艾拉宣稱自己去年一整年只洗澡37次,跌破眾人眼鏡。

面對不少網友批評她衛生習慣太差,艾拉聲稱,不洗澡只是不想讓她的皮膚變差,因為體質關係,並不會產生異味。她還透露,她住的地方較潮濕,也沒用過潤膚霜等保養品。

