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    妹子一定香？成人網紅驚曝2022只洗37次澡 比愛愛次數少

    美國Onlyfans網紅艾拉透露自己2022年只洗過37次澡，引發網友熱議。（圖翻攝自Aella推特）

    美國Onlyfans網紅艾拉透露自己2022年只洗過37次澡，引發網友熱議。（圖翻攝自Aella推特）

    2023/01/05 00:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名成人網紅近日在社群平台自爆，她2022年只洗過37澡，引發粉絲熱議。

    根據《每日郵報》報導，來自愛荷華州的艾拉（Aella）憑藉美貌和姣好身材，在成人平台Onlyfans擄獲大票粉絲，甚至成為平台收入最高的網紅之一，據悉每月收入高達10萬美金（約新台幣307萬元）。

    今年元旦，艾拉在推特大方分享自己2022年總回顧，包括出門（222次）、工作（137次）、喝酒（118次）、上廁所（194次）等日常活動次數，甚至連自慰（26次）、愛愛頻率（63次）也都列出來。讓人特別注意的是，艾拉宣稱自己去年一整年只洗澡37次，跌破眾人眼鏡。

    面對不少網友批評她衛生習慣太差，艾拉聲稱，不洗澡只是不想讓她的皮膚變差，因為體質關係，並不會產生異味。她還透露，她住的地方較潮濕，也沒用過潤膚霜等保養品。

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