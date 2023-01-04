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    岸田文雄9日訪歐美5國 華府13日舉行「拜岸會」強化日美同盟

    岸田今天前往三重縣伊勢神宮進行例行的新年參拜，舉行新年記者會說明今年的施政抱負。（法新社）

    岸田今天前往三重縣伊勢神宮進行例行的新年參拜，舉行新年記者會說明今年的施政抱負。（法新社）

    2023/01/04 17:24

    〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本首相岸田文雄今天宣布從本月9日起，將出訪法國、義大利、英國、加拿大和美國等歐美5國。對於13日將於華府與美國總統拜登進行的會談，岸田表示，要藉此向國內外展現日美同盟的進一步強化，雙方將就維持台海和平穩定等議題進行討論。

    岸田今天前往三重縣伊勢神宮進行例行的新年參拜，他在當地舉行新年記者會，說明今年的施政抱負。

    日本今年擔任7大工業國（ G7）的主席國，預定5月在廣島召開G7峰會，岸田趁著國會開議前的空檔出訪G7成員國，岸田表示，身為G7主席，今年將發揮強而有力的領導能力。

    對13日預定於華府與拜登舉行的峰會，岸田表示，這將是一個非常重要的會談，不僅是身為G7主席國的會晤，去年底日本修訂國家安全保障戰略3文件，將從根本強化日本防衛力，他想藉此次會談展現日美同盟的進一步強化，同時也要再次確認雙方將朝著實現自由且開放印太構想，做更進一步深入且緊密的合作。

    美國白宮今天也發布聲明證實岸田與拜登將舉行會談，雙方將就美日同盟現代化、台海安全、北韓、俄烏戰爭、以及自由開放印太等議題進行意見交換。日本放送協會（NHK）報導，拜登將於會談中對日本修訂國安戰略3文件和擔任G7主席國表示全力支持。2人上次是在去年11月於柬埔寨金邊舉行雙邊會談。

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