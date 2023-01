2023/01/04 13:16

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)購入推特後爭議不斷,更因為他對俄羅斯入侵烏克蘭的立場備受網友熱議。他曾在2021年被《時代雜誌》封為年度風雲人物,而他今(4)日在推特發文重溫往事「我是2021年風雲人物」,慘遭網友狠酸。

馬斯克收購推特後屢屢出現在新聞版面上,無論是他大砍員工數量、解僱推特舊金山總部辦公室清潔婦「以減少開銷」,都是網路討論焦點。他今(4)日在推特上發文「12個月以前,我是年度風雲人物」,想重溫往事,不過卻遭網友留言狠酸。

有網友照樣造句,以「12個月以前」作為句子開頭,在留言區寫下「12個月以前,你不碰政治」、「12個月以前,你還沒有那麼多錢」。還有網友看不下去他沈浸在過往榮耀裡,狠酸「這就像是我國小五年級得到拼字比賽第一名一樣」、「好漢不提當年勇」。

12 months ago, I was Person of the Year