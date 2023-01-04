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    鄭州男放煙火遭城管緊跟撲滅 網酸「烏魯木齊火災也來這麼快就好了」

    近日傳出1則影片，鄭州居民在放煙火時，當地城市管理執法人員緊跟在後並拿滅火器猛噴，這則PO文引起大量網友討論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

    近日傳出1則影片，鄭州居民在放煙火時，當地城市管理執法人員緊跟在後並拿滅火器猛噴，這則PO文引起大量網友討論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

    2023/01/04 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕有中國民眾日前為歡慶跨年，無視禁放煙花炮竹令，紛紛上街放起煙火，其中河南省東南部周口市鹿邑縣2日發生激烈警民衝突，社群平台近日也傳出1則影片，河南省鄭州有居民在放煙火時，城市管理執法人員緊跟在後拿著滅火器猛噴，這則PO文引起大量網友討論，影片迄今為止約有52萬人次觀看。

    推特用戶「李老師不是你老師」2日發文，並附上1段來自鄭州居民投稿的影片，1名身穿墨綠色夾克男子為慶祝跨年，手持沖天炮向天空發射，但他的身後卻緊跟著4名城市管理執法員拿著滅火器對猛噴，嘗試阻止男子繼續施放手中的煙火，透過畫面可見，儘管現場白色煙霧瀰漫，仍可見煙火迸發出彩色亮光。

    影片發布至今約達52萬人次觀看，許多網友也相繼留言表達不同看法，有人說「烏魯木齊火災也能來的這麼快就好了」、「遵守命令到了荒唐的地步，這些吸血納稅人的體制內，以後也要被共同清算」、「某種程度上是一種不服從運動，當局要禁煙花，市民偏要放煙花」、「白紙運動，煙花運動，後面還會繼續」，還有網友揶揄「這滅火器哪家的，假冒偽劣啊！哈哈哈煙花質量真高」、「這算是一種同樂嗎？也太歡樂」。

    據悉，以環保和安全為由，中國各省市於2018年左右開始陸續限制和禁止燃放煙花爆竹，其中河南省2021年7月30日起規定全省全域禁止放煙花爆竹，然而近日河南、河北、山東諸省多地民眾無視政府規定紛紛放起煙火，甚至有民眾騎車或開車邊燃放給警車追。

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