塞內加爾男子立志5年種500萬棵樹 助婦女謀生

非洲塞內加爾48歲男子阿德馬．迪莫（Adama Dieme），目前擔任西班牙非政府組織ASL卡薩芒斯地區計畫經理，他立下今後5年種500萬棵樹的目標。 （取自ASL臉書）

2023/01/04 10:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕法國作家尚．紀沃諾1953年推出的短篇小說《種樹的男人》，描述法國普羅旺斯地區1名牧羊人，畢生投注於造林工作，每日種下100棵橡樹種子，持續了34年。在現實生活中，非洲塞內加爾也有一個發願種樹的男子阿德馬．迪莫（Adama Diémé），立下今後5年種500萬棵樹的目標。

根據英國廣播公司（BBC）報導，今年48歲的迪莫在歐洲工作數年後於2020年返回家鄉卡薩芒斯，卻發現小時候村子裡有成百上千的參天大樹，如今卻所剩無幾，家鄉卡薩芒斯河沿岸的樹木多半被民眾砍伐用來蓋房或做成木炭。

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目前擔任西班牙非政府組織ASL卡薩芒斯地區計畫經理的迪莫，決心改變林木被毀的現狀。在缺乏資金的情況下，他開始募集資金，努力把自己的夢想變成現實，並用自己的5千美元作啟動資金，推動這個雄心勃勃的目標。

迪莫還努力結合卡薩芒斯地區的社區力量，尤其是聯絡女性團體，因為他知道在組織大規模育苗和種植等活動方面，女性更能勝任。他說：「如果你想把一個計畫做好，就得先從女性開始。」

迪莫所推動的種樹計畫名為Ununukolaal，在當地的土語朱拉語（Jola）裡的意思是「我們的樹」。每名參與計畫的婦女種植多達12種樹，有椰子樹和酸豆樹，也有木棉樹和橘子樹，種什麼樹取決於社區的需要和土壤環境。

在過去3年當中，她們種下的樹多達14萬2千棵。這意味著如果迪莫要在今後5年內實現目標，還有很多工作要做，但迪莫和他太太佩熱尼吉斯（Yolanda Pereñiguez）仍然充滿了信心，佩熱尼吉斯還親手設計T恤，以每件15美元的價格在海外銷售，在募集資金中發揮了關鍵的作用。

迪莫的種樹計畫也能幫助婦女獲得技能，讓她們成為小農場主，在當地市場上出售她們的農產品。名為葉托（Safi Yetou）的婦女說：「最初我們不知道如何培育種子，也不知道如何讓農作物生長。現在我們有了各種水果，可以拿到市場上出售，我們不依賴任何人。現在我們都在銀行有一個帳戶，沒人能對我們指手畫腳，這種感覺太好了。」

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