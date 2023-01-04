首度公開露面 李橋銘已任中國陸軍司令員

中國原北方戰區司令李橋銘去年9月初突然在中共20大舉行前傳出去職，後來證實當選中共20大中央委員，卻未進入中央軍委。（圖擷取自網路）

2023/01/04 00:07

〔中央社〕中國人民解放軍上將李橋銘在中共20大當選中央委員後，今天首度以陸軍司令員的身分公開亮相。

解放軍陸軍政治工作部微信公眾號「人民陸軍」3日晚間通報，2023年首個工作日，陸軍組織2023年開訓動員。開訓動員在嘹亮的軍歌聲中開始，會上宣讀了2022年陸軍軍事訓練先進單位和個人表彰通報，「陸軍司令員李橋銘作動員講話」，陸軍政治委員秦樹桐主持儀式。

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這顯示，李橋銘已接替劉振立上將出任陸軍司令員。

公開資料顯示，李橋銘生於1961年4月，河南省偃師市人，1976年參軍，從陸軍基層士兵做起，曾任陸軍第41集團軍參謀長、陸軍第41集團軍軍長；2016年2月任北部戰區陸軍司令員，2017年升任北部戰區司令員，2019年12月12日升任上將。

2022年9月，李橋銘不再擔任北部戰區司令員。當月21日，中共中央軍事委員會召開國防與軍隊改革研討會，他被發現配戴陸軍胸標，顯示可望升任陸軍司令員。

2022年10月22日，李橋銘當選中共20大中央委員，不過未晉升中央軍委會。劉振立則如外界預期升任中央軍委委員，出任聯合參謀部參謀長。

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