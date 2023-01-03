南韓宣布：港、澳入境旅客 7日起須出示PCR陰性證明

南韓當局今宣布，本月7日起來自香港、澳門旅客必須在登機前出示陰性證明，且須在檢疫訊息輸入系統（Q-CODE）完成登錄，才能登上抵達南韓的班機。（歐新社）

2023/01/03 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例持續增加，各國相繼宣布針對中國旅客防疫限制措施，其中南韓自昨（2）日開始實施對中國入境者防疫政策，當局今再宣布，自本月7日起來自香港、澳門旅客將要求登機前出示陰性證明，且須在檢疫訊息輸入系統（Q-CODE）完成登錄，才能登上抵達南韓的班機。

南韓從昨（2）日起針對從中國入境的短期停留者實施入境防疫措施，除了在登機時要提交出發前48小時內PCR檢測證明或24小時內快篩陰性證明。旅客入境後也必須立即接受PCR檢測，並在規定場所等待直至檢測結果出爐，而這項規定不包含港、澳旅客。

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綜合韓媒報導，南韓衛生局今稍早宣布，由於香港近期確診與死亡人數逐漸增加，加上從上月開始從香港入境人數多於中國入境旅客，在綜合考量多國防疫政策檢疫措施，以及和專家、政府等相關人員商討後，決定自7日起針對港、澳旅客實施「部分」防疫措施，包含登機前須出示登機當日0時起48小時內PCR篩測或24小時內快篩陰性證明，還有必須完成南韓檢疫訊息輸入系統（Q-CODE）登錄，才可以登上飛抵南韓航班。

南韓衛生當局補充，針對港澳旅客一旦入境時發現出現武肺病毒症狀，將立即安排接受PCR檢測，經篩檢中心確認為陽性，須前往臨時居家隔離設施接受7天隔離，當局除了支付住院費，其他伙食、隔離、篩檢、治療等費用皆由旅客自行承擔。

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