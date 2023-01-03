中國87歲老婦「病故」家屬領屍火葬 3天後接醫院通知「還活著」

中國一間醫院誤將87歲患者與73歲死亡患者身份搞混，通知87歲患者家屬到院領屍，這戶人家當面「核對」過遺體身份，隨後領屍並送火化，醫院才發現出包。（翻攝新浪新聞）

2023/01/03 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國一間醫院鬧烏龍，誤將一名87歲患者與一名73歲死亡患者身份搞混，通知87歲患者家屬到院領屍，這戶人家「核對」後領屍送火化，屍體燒成灰下葬，醫院才發現出包。對此，亂領遺體的家庭與醫院互相推諉，目前仍在商議事件如何解決。

綜合中媒報導，87歲尹姓女患者平日生活在養老院，在2022年12月27日因為身體不適，由養老院送入中國廣西南寧市北際醫院住院治療，其家屬在當月28日凌晨接獲病危通知，並在10分鐘後再度接獲醫院通知，指尹姓患者「死亡」，要家屬到院領屍。

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家屬到院後，核對死者手上的患者資訊手環，並掀開遮臉布「確認」死者身份，醫院開立死亡證明，屍體由家屬送往火化後埋葬。孰料，當月30日，家屬又收到醫院電話，通知家屬患者「還活著」；家屬到院釐清，原來死者是一名73歲患者，與尹姓患者相差14歲，兩人在同一天入院，30日當天，家屬發現尹姓患者的手環與床頭資訊牌寫得都是74歲死者的資訊，31日才更正成正確資訊。

對此，尹姓患者的兒媳先咬醫院一口，向中國媒體爆料醫院搞烏龍，並指控當下「病房很昏暗」，看到死者髮型長相和尹姓患者相似，所以核對過資訊後就領屍，又稱醫院沒有拿出要解決問題的態度。院方則向媒體坦承疏失，但也不清楚搞烏龍的具體原因，不過也很訝異，「兩者相差14歲，那麼多家屬，怎麼都沒認出來呢？」

目前醫院已經將死者家屬的聯繫方式給了尹姓患者家屬，因為適逢過節，三方約定節日後擇日再議解決方案。

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