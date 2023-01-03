為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國87歲老婦「病故」家屬領屍火葬 3天後接醫院通知「還活著」

    中國一間醫院誤將87歲患者與73歲死亡患者身份搞混，通知87歲患者家屬到院領屍，這戶人家當面「核對」過遺體身份，隨後領屍並送火化，醫院才發現出包。（翻攝新浪新聞）

    中國一間醫院誤將87歲患者與73歲死亡患者身份搞混，通知87歲患者家屬到院領屍，這戶人家當面「核對」過遺體身份，隨後領屍並送火化，醫院才發現出包。（翻攝新浪新聞）

    2023/01/03 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一間醫院鬧烏龍，誤將一名87歲患者與一名73歲死亡患者身份搞混，通知87歲患者家屬到院領屍，這戶人家「核對」後領屍送火化，屍體燒成灰下葬，醫院才發現出包。對此，亂領遺體的家庭與醫院互相推諉，目前仍在商議事件如何解決。

    綜合中媒報導，87歲尹姓女患者平日生活在養老院，在2022年12月27日因為身體不適，由養老院送入中國廣西南寧市北際醫院住院治療，其家屬在當月28日凌晨接獲病危通知，並在10分鐘後再度接獲醫院通知，指尹姓患者「死亡」，要家屬到院領屍。

    家屬到院後，核對死者手上的患者資訊手環，並掀開遮臉布「確認」死者身份，醫院開立死亡證明，屍體由家屬送往火化後埋葬。孰料，當月30日，家屬又收到醫院電話，通知家屬患者「還活著」；家屬到院釐清，原來死者是一名73歲患者，與尹姓患者相差14歲，兩人在同一天入院，30日當天，家屬發現尹姓患者的手環與床頭資訊牌寫得都是74歲死者的資訊，31日才更正成正確資訊。

    對此，尹姓患者的兒媳先咬醫院一口，向中國媒體爆料醫院搞烏龍，並指控當下「病房很昏暗」，看到死者髮型長相和尹姓患者相似，所以核對過資訊後就領屍，又稱醫院沒有拿出要解決問題的態度。院方則向媒體坦承疏失，但也不清楚搞烏龍的具體原因，不過也很訝異，「兩者相差14歲，那麼多家屬，怎麼都沒認出來呢？」

    目前醫院已經將死者家屬的聯繫方式給了尹姓患者家屬，因為適逢過節，三方約定節日後擇日再議解決方案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國疫情防控最大考驗！「春運」恐引爆感染擴散
    2023/01/03 11:39

    中國疫情防控最大考驗！「春運」恐引爆感染擴散
    疫情浪潮襲捲 中國12月工廠活動加速緊縮
    2023/01/03 10:54

    疫情浪潮襲捲 中國12月工廠活動加速緊縮

    天冷吃薑母鴨後倒下！醫師曝一關鍵
    日本駐中國總領事館轄區內 70多歲日籍男確診死亡
    2023/01/03 10:07

    日本駐中國總領事館轄區內 70多歲日籍男確診死亡
    比利時宣布檢測中國入境班機廢水 籲旅客自行篩檢
    2023/01/03 08:31

    比利時宣布檢測中國入境班機廢水 籲旅客自行篩檢

    CEO開講》謝翠娟：2030社會願景 理性飲酒
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播