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    多喝水真的有好處！美最新研究：可降低罹慢性病風險

    美國最新研究報告顯示，適當補充水分可以降低罹患慢性病和早逝風險。飲用水示意圖。（美聯社）

    美國最新研究報告顯示，適當補充水分可以降低罹患慢性病和早逝風險。飲用水示意圖。（美聯社）

    2023/01/03 12:48

    〔即時新聞／綜合報導〕根據美國國家衛生院（National Institutes of Health）最新研究報告指出，補充足夠水分可以明顯降低罹患慢性病和早逝風險，同時也能讓生理年齡較實際年齡年輕。適當的水分不僅可以避免特定風險，更可以減緩衰老過程，延長「無病生活」。

    根據《CNN》 報導，美國國家衛生院於2日在醫學期刊《E生物醫學》（eBioMedicine）發表最新研究報告，研究作者德米特里耶夫（Natalia Dmitrieva）表示，研究結果顯示「適當的補水可以減緩衰老、延長無病生活」；尤其當人口老化成為全球趨勢，隨老化出現的慢性病機率也會提高，因此延長壽命有助於提高生活品質，並降低醫療成本。

    當我們喝越少的水，血液中的鈉含量，也就是所謂的「血清鈉」將上升，研究小組發現，血清鈉較高的實驗族群，健康狀態通常也比較差；而血清鈉較低的族群則相對較為健康。不過，血清鈉太低的族群也可能罹患心血管疾病，因體內的電解質濃度失衡。

    根據研究報告，這項研究對參與者進行長時間分析，研究結果雖然不能直接證明血清鈉水平與健康結果存在因果關係，但這份報告可以幫助醫生辨別和指導處於危險中的患者。

    此外，報告也指出全世界大約有一半的人口不符合每日總引水量的建議。美國國家醫學院（National Academy of Medicine）建議女性每天攝取2.7公升的水份、男性則需攝取3.7公升，此外，水果、蔬菜和湯也是水分攝取來源。

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