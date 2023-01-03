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    軍情動態》日本「加賀號」改裝即將完工 將成為F-35B航空母艦

    加賀號直升機驅逐艦。（美聯社）

    加賀號直升機驅逐艦。（美聯社）

    2023/01/03 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊（JMSDF）出雲級直升機驅逐艦（Izumo-class helicopter destroyer）的2號艦「加賀號」（JS Kaga）的改裝將完工，將成為具備起降為F-35B戰鬥機能力的航空母艦，未來將會是日本第2艘具有戰鬥機搭載能力的輕型航空母艦。

    海軍學會新聞（USNI）報導，加賀號是出雲級直昇機驅逐艦（DDH）2號艦，主要用於搭載SH-60直升機，並作為反潛艇作戰的核心艦艇，日本政府決定在2018年對其改裝，使它能夠搭載F-35B戰鬥機，目的為加強亞洲緣海與太平洋地區海域的防空能力，並配合美國在印亞太地區的防衛工作。

    1號艦出雲號的改裝分為兩階段，第一階段為在飛行甲板塗上耐熱層，讓飛行甲板可以承受F-35B的高熱向下噴氣，第二階段為將艦艏截面的形狀由目前的梯形改為正方形，1號艦出雲號在2021年完成第一階段改裝，並成功與美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機進行了著陸與起飛測試，2025年3月將開始第二階段改裝工作，預計於2027年初完成

    2號艦加賀號目前正在第一階段的改裝，包括塗裝耐熱塗層與改變部分艦艏形狀，預計在2023年3月完成，重新平衡與結構加固的第二階段的改裝將在2026與2027財年之間進行，該項改裝目的為適應戰鬥機增加的重量。

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