波蘭女雙眼刺青竟失明憤提告 法院判刺青師有罪

波蘭一名女子因刺青師疏失導致失明，憤而向法院提告，刺青師被判有罪，且須支付103萬新台幣賠償金。（圖擷取自「anoxi_cime」IG）

2023/01/03 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名波蘭女子因刺青師疏失導致雙眼失明，憤而向法院提起告訴，刺青師以未能向受害人提供援助並造成永久性殘疾被定罪，須支付2萬8千元英鎊（約新台幣103萬）給該女，且每個月進行30小時的社區服務、持續一年。不過該女律師認為賠償金過輕，與該女殘疾程度不成比例。

綜合外媒報導，薩多斯卡（Aleksandra Sadowska）於2017年找到刺青師「Piotr A.」進行眼球刺青，將眼白部份刺成黑色，不過，據稱這位刺青師的刺針不小心刺入眼球太深，並使用未經認證的眼球墨水，最終導致慘況發生。

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薩多斯卡向媒體透露，當初選擇這位刺青師，是因為信任他的專業背景；刺青師保證「自己替其他顧客刺青時，也有同樣的工作程序」，還稱自己受過醫學教育，對現今的薩多斯卡而言，這些話顯得相當可疑。

未料，薩多斯卡後來罹患青光眼，隨後又患晚期白內障，在此之後接受了三次手術，但對改善她的視力並沒有多大幫助。其中一隻眼睛不得不用植入物取代，而另一隻眼睛只能看到閃爍的光芒，卻看不到物品的輪廓。

薩多斯卡意外變成殘疾人士，使她氣得提告該刺青工作室，2022年12月20日，華沙地方法院判刺青師有罪，需支付2萬8千元英鎊給薩多斯卡，並在每個月進行30小時的社區服務、持續一年的時間。薩多斯卡的律師則相當不滿，認為賠償金額與薩多斯卡遭受的嚴重殘疾程度仍不成比例。

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