越南男童跌入35公尺深水泥管 受困2天生死未卜

越南一名年僅10歲的男孩2天前不慎跌入寬度僅25公分，深度卻有35公尺的水泥管，當地政府已出動大批人力設法救援。（法新社）

2023/01/02 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕在當前世界各國民眾歡度2023年新年假期的時刻，越南卻有不少人正在關心一名年僅10歲的小男童的下落，這名男孩跨年夜當天不慎跌入一根埋於地下、寬度僅25公分的水泥管，目前生死未卜。

綜合《法新社》、越南快訊（Vnexpress）報導，這起意外發生在週六（12月31日）中午，泰李浩南（Thai Ly Hao Nam）與三名同伴到同塔省（Dong Thap）南部一處橋梁施工現場撿拾廢鐵，過程中泰李浩南不慎踩空，落入寬度僅25公分，深度卻達35公尺的水泥管。

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越南快訊並在報導中提供了事發當時的影片，可以看到泰李浩南落入水泥管前的情況。

儘管事發後已經過兩天，但現場許多救難人員絞盡腦汁仍無法救出男孩。胡志明市的一名消防隊員指出，這名男孩的情況「非常棘手」，因為他身陷在一根狹窄的管子裡，任何一位救難人員都無法鑽進去將他救出來，「唯一的解決方法就是將管子拉起來」。

為了確認小男孩的情況，救難人員今日動用了一架地質勘探攝影機，雖然拍攝到的畫面能為救援行動提供一點幫助，卻無法判斷男童是否還有生命跡象。

越南快訊指出，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）已下令有關單位盡力協助。

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