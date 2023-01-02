為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄發射「假核彈頭」飛彈攻基輔 消耗烏軍防空武器

    蘇聯時期製造的X-55巡弋飛彈、是專為發射核彈而設計。（圖擷取自俄羅斯空天軍網站）

    蘇聯時期製造的X-55巡弋飛彈、是專為發射核彈而設計。（圖擷取自俄羅斯空天軍網站）

    2023/01/02 15:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方日前表示，俄羅斯現在正使用可攜核彈頭飛彈，裝載沒有爆炸性的彈頭來進行攻擊，以消耗烏克蘭的防空武器。俄軍在2022年12月31日大規模襲擊中，以專為發射核彈設計的X-55（Kh-55）巡弋飛彈攻擊基輔，碎片已在靠近一個人口稠密地區的田野中被發現。

    據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）1日報導，基輔國家警察局局長內比托夫（Andrii Nebytov）在Telegram公布這項消息並貼出相關照片。他說：「在昨天遭到敵方大規模飛彈襲擊後，在基輔地區一個人口稠密地區附近田野中，發現了俄羅斯 X-55飛彈的殘骸。」

    據內比托夫 的說法，敵方飛彈墜落的碎片沒有造成人員傷亡或破壞。他感謝防空部隊的出色工作，並呼籲市民注意自身安全，並在空襲警報期間躲避。

    此前在烏國西部利沃夫（Lviv）和赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）地區也先後發現這種蘇聯時期製造、專為發射核彈而設計的X-55巡弋飛彈殘骸。

    俄軍向烏克蘭發射這些飛彈時，已移除核彈頭，並換上不會爆炸的彈頭。烏國軍方認為，俄軍發射這些飛彈，是為了消耗烏軍的防空武器，不過 ，即使飛彈是配備非爆炸性彈頭，由於其動能和燃料殘留，也會「構成重大危險」。

    在基輔地區發現的俄羅斯X-55巡弋飛彈殘骸。（圖擷取自Telegram）

    在基輔地區發現的俄羅斯X-55巡弋飛彈殘骸。（圖擷取自Telegram）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍持續彈襲烏克蘭 烏情報局長：俄飛彈儲量3月告急
    2023/01/02 10:58

    俄軍持續彈襲烏克蘭 烏情報局長：俄飛彈儲量3月告急
    西方必須準備長期支持烏克蘭 北約：俄羅斯無讓步跡象
    2023/01/02 08:24

    西方必須準備長期支持烏克蘭 北約：俄羅斯無讓步跡象

    郭婷筠激瘦身材 曝懷胎五個月沒人信
    跨年夜對烏克蘭發動空襲 俄國防部：無人機產線為目標
    2023/01/01 21:54

    跨年夜對烏克蘭發動空襲 俄國防部：無人機產線為目標
    卡德羅夫疑「說溜嘴」 ISW：意外證實普廷即將再次徵兵
    2023/01/01 20:54

    卡德羅夫疑「說溜嘴」 ISW：意外證實普廷即將再次徵兵

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播