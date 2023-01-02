俄發射「假核彈頭」飛彈攻基輔 消耗烏軍防空武器

蘇聯時期製造的X-55巡弋飛彈、是專為發射核彈而設計。（圖擷取自俄羅斯空天軍網站）

2023/01/02 15:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方日前表示，俄羅斯現在正使用可攜核彈頭飛彈，裝載沒有爆炸性的彈頭來進行攻擊，以消耗烏克蘭的防空武器。俄軍在2022年12月31日大規模襲擊中，以專為發射核彈設計的X-55（Kh-55）巡弋飛彈攻擊基輔，碎片已在靠近一個人口稠密地區的田野中被發現。

據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）1日報導，基輔國家警察局局長內比托夫（Andrii Nebytov）在Telegram公布這項消息並貼出相關照片。他說：「在昨天遭到敵方大規模飛彈襲擊後，在基輔地區一個人口稠密地區附近田野中，發現了俄羅斯 X-55飛彈的殘骸。」

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據內比托夫 的說法，敵方飛彈墜落的碎片沒有造成人員傷亡或破壞。他感謝防空部隊的出色工作，並呼籲市民注意自身安全，並在空襲警報期間躲避。

此前在烏國西部利沃夫（Lviv）和赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）地區也先後發現這種蘇聯時期製造、專為發射核彈而設計的X-55巡弋飛彈殘骸。

俄軍向烏克蘭發射這些飛彈時，已移除核彈頭，並換上不會爆炸的彈頭。烏國軍方認為，俄軍發射這些飛彈，是為了消耗烏軍的防空武器，不過 ，即使飛彈是配備非爆炸性彈頭，由於其動能和燃料殘留，也會「構成重大危險」。

在基輔地區發現的俄羅斯X-55巡弋飛彈殘骸。（圖擷取自Telegram）

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