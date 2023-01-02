中國恐逾6億人染疫 北京6萬人病逝

中國疫情嚴峻，北京殯葬出現擠兌潮，中媒有文章推估北京病逝恐達6萬人。（美聯社）

2023/01/02 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情嚴峻，官方數據一直被質疑未能反映事實，外媒更稱研判該國疫情猶如一場大型科學猜謎遊戲，中國媒體平台「今日頭條」近日有文章以既有相關數據推算，全中國染疫人數已達6億人，北京病逝案例恐達6萬人。

中國媒體平台「今日頭條」日前刊登署名「管理視界」的文章，該文以中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光前推估北京染疫率恐逾8成、官方數據稱絕大多數城市感染率破5成，綜合平均全國感染率破4成來推算，整體染疫人數破6億。

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「管理視界」該則文章點閱破10萬，他最新文章指出，以北京通州殯儀館新聞來推算，該殯儀館有4台火化爐，過去每日火化遺體40具，加班運轉每日處理140至150具，每台火化爐每天處理35至37.5具遺體。全北京有12個殯儀館，總計火化爐約100台，以此推算每日火化最大量能為3600具遺體，可能因設備故障維修導致火化量下降，保守以80%推算，每日火化為2880人。

火化遺體數可能並非全數染疫離世，前年北京死亡人數11.8萬人，假設前年冬天每天死亡數為500人，現在每天多火化為2380人，按此計算疫情病逝人數約2380人，推估疫情爆發後，死亡人數累積達6萬人。

對於疫情病逝數，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，關於這一波疫情可能引起的超額死亡，該團隊正在研究中未來將公布。

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