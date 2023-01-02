為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    越南10歲男童掉入水泥管 寬25公分深35公尺搶救難

    2023/01/02 03:21

    〔中央社〕越南10歲男童泰李浩南近日與同伴前往工地撿拾廢鐵，失足掉入洞口寬度僅25公分、深達35公尺的圓形水泥管裡，救援行動邁入第2夜，越南全民守在電腦前，祈禱男童可以生還。

    越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）等媒體報導，意外發生於2022年12月31日中午11時30分，泰李浩南（Thai Ly Hao Nam）與另外兩名同伴進入銅塔省（Dong Thap）一處橋梁工程現場撿拾廢鐵，身形瘦小的他不幸掉入直徑25公分、深度達35公尺的圓形水泥管內。

    同行的兩名男童立刻向大人求救，但洞口太小、深度太深，眾人束手無策。

    泰李浩南的父親泰文進財（Thai Van Tan Tai）傷心表示，聽到孩子掉進洞裡的消息馬上趕來，一開始還可以從洞口聽到孩子呼救聲，但大約10分鐘後就沒聲音了。

    泰李浩南的母親阮氏美玲（Nguyen Thi My Linh）趕到後，隨即暈倒在地。

    救難人員於事發30分鐘後抵達現場，並試著用挖土機在水泥管周圍挖出一個大洞以便將水泥管拉出，但挖了10公尺後，由於摩擦力太大，仍無法拉出水泥管。

    根據推測計算，若要將水泥管拔出需要150噸的衝擊力，無奈越南沒有這樣的機具，救難人員轉而嘗試將周圍泥土軟化再將水泥管拔起。

    為了減少摩擦力，救難人員開始在水泥管旁邊鑽4至5個深孔，以便將水注入軟化土壤。

    然而，這一救援方案伴隨風險，首先是注入的水恐怕會滲進水泥管裡危及男童性命，再者水泥管也有斷掉的風險。

    救難人員搜救行動邁入第2夜，過程中不斷將氧氣打入洞裡以及試著向泰李浩南供水，迄今已經出動超過100人，還派出3輛挖土機和1輛吊車。

    由於事發現場的大型工程機具不敷使用影響救援進度，有關單位轉而向鄰近地區求助，一輛35噸的鑽土機以時速6公里行駛了18小時後，終於抵達現場作業，盼能在2日凌晨將水泥管拔出。

    截至發稿，泰李浩南仍未被救出，救難人員無法確定他的狀況，也不知道泰李浩南卡在多深的地方。（編輯：陳彥鈞）1120102

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播