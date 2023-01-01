逾9成很少喝酒！ 日本「無酒精酒吧」成千禧世代最愛

日本千禧世代高達90%很少、或不喝酒，影響日本上班族的喝酒文化，更讓日本政府酒精飲料的稅收大幅下降。（圖擷取自「0% NON-ALCOHOL EXPERIENCE」官網）

2023/01/01 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕根據外媒指出，日本超過90%的千禧世代表示他們很少喝酒，或根本不喝，因此「不含酒精」的酒吧逐漸在日本興起；而日本政府為增加酒精飲料稅收，更是發起運動試圖喚起該族群的喝酒慾望。

根據《CBS》 報導，不含酒精的酒吧尤其受年輕人歡迎，在2018年的「清醒的好奇心」（sober-curious）運動發起後，更影響了日本上班族下班後的「喝酒文化」。因為日本大部分的生活都圍繞著酒精，有時可以在各種社交場合看到酒精飲料的出現。

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而一份2016年的調查報告顯示，僅東京市就有近3萬家酒吧，不過超過90%的年輕人表示他們很少、或幾乎不喝酒，年輕族群對無酒精、低酒精度數的啤酒和烈酒的需求也正在上升。此外，日本啤酒品牌「朝日啤酒」（Asahi）為迎合市場趨勢，更是特地開設「厭酒者」酒吧。

千禧世代的厭酒傾向讓日本政府在過去幾年的酒精飲料稅收「下降了30%」，日本政府因此發起了運動，希望喚起年輕族群喝酒的慾望。不過，調酒師鈴和櫻井（Suzumo Sakurai）則相當不滿，認為「這是一個壞主意，就像鼓吹民眾抽更多菸一樣」。

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