俄退役軍人秀60公分超巨二頭肌 醫生警告注射合成醇恐致命

俄羅斯退役軍人特雷辛在二頭肌注射合成醇，寬度長達60公分，在他上傳的最新TikTok影片中，粉絲相當擔心他的精神狀態。（圖擷取自「bazookahands」TikTok）

2023/01/01 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯退役軍人特雷辛（Kirill Tereshin）曾在手臂二頭肌注射合成醇（synthol），肌肉寬度竟達60公分；不過有醫生警告，注射合成醇很可能導致併發症發作，嚴重的話將失去性命。特雷辛在社群平台上發布最新影片後，粉絲相當擔心他的精神狀態，稱「他完全失去理智了」。

根據《每日星報》報導，現年25歲的特雷辛過去曾在手臂上的三頭肌注射合成醇，目前已聽從醫生建議移除，但他仍堅持保留同樣注射合成醇的二頭肌。外科醫生梅爾尼科夫（Dmitry Melnikov）表示，在注射合成醇的情況下，併發症發作機率非常高，長期殘留在體內的有毒物質會使腎臟不堪負荷，並導致死亡。

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除了對他的手臂進行危及生命的改造之外，特雷辛也接受整形手術，讓他的臉看起來更像外星人，他吹噓說肥厚的嘴唇和高聳顯眼的顴骨將使他成為「理想中的英俊男性」。他堅稱外星人存在，而且是全世界最強大的種族。

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