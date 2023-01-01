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    俄跨年持續空襲烏克蘭 澤倫斯基批：與魔鬼為伍

    昨日雖是2022年最後一天，俄羅斯卻持續對烏克蘭多地展開空襲，烏克蘭首都基輔就傳出10起爆炸聲響。烏克蘭總統澤倫斯基痛批，這次攻擊證明莫斯科「與魔鬼為伍」。（路透）

    昨日雖是2022年最後一天，俄羅斯卻持續對烏克蘭多地展開空襲，烏克蘭首都基輔就傳出10起爆炸聲響。烏克蘭總統澤倫斯基痛批，這次攻擊證明莫斯科「與魔鬼為伍」。（路透）

    2023/01/01 08:42

    〔即時新聞／綜合報導〕昨日雖是2022年最後一天，俄羅斯卻持續對烏克蘭多地展開空襲，烏克蘭首都基輔就傳出10起爆炸聲響，基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）指空襲導致至少1人死亡，20人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則痛批，這次攻擊證明莫斯科「與魔鬼為伍」。

    據外媒報導，昨日許多國家雖都歡慶跨年，但烏克蘭卻再度遭受飛彈攻擊，導致空襲警報四起，據指光是首都基輔市中心就傳出有10起爆炸聲響，基輔市長克里契科指出，空襲導致市內至少1人死亡，20人受傷，其中傷者包括一名日本記者，已被送往醫院治療。

    烏克蘭總統澤倫斯基為此在視訊談話中痛批，俄羅斯與魔鬼為伍，「支持魔鬼並與它同在」。澤倫斯基表示俄羅斯在復活節及耶誕節也都曾發動攻擊，他重申不會原諒恐怖主義國家，並批評下令和執行襲擊的人不會得到赦免。

    澤倫斯基也批評，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）正在摧毀自己國家的未來，「沒有人會原諒你的恐怖行動。世界上沒有人會原諒你的所作所為。烏克蘭也絕不會原諒」。同時也再度呼籲盟國，提供更多防空和反飛彈系統給烏克蘭。

    烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也批評，戰爭犯普廷用殺人來慶祝新年，並指俄羅斯的大規模飛彈攻擊是蓄意鎖定住宅區。他也再度呼籲，剝奪俄羅斯在聯合國安理會的常任理事國席位。

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