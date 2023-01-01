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    新加坡濱海灣跨年活動盛大回歸 煙火秀迎新年

    2023/01/01 04:30

    〔中央社〕揮別疫情陰霾，新加坡濱海灣跨年活動盛大回歸，吸引大批民眾聚集，在璀璨絢麗的煙火秀中迎來2023年。重頭戲登場前，還有無人機在夜空排成魚尾獅等圖案，十分吸睛。

    濱海灣跨年煙火秀向來是新加坡最夯的跨年活動，受到COVID-19疫情影響，過去2年濱海灣跨年煙火秀都被取消，取而代之的是燈光秀及投影秀。

    隨著星國疫情穩定，已解除大部分防疫措施，睽違2年的濱海灣跨年煙火秀終於回歸，陪伴民眾熱鬧迎接2023年。

    新加坡市區重建局地方營造管理署長陳裕銳日前受訪表示，相信民眾都很期待這次濱海灣的跨年活動，「除了煙火秀，周邊還有一系列其他不同活動，希望吸引民眾到濱海灣一起跨年，迎接2023年」。

    跨年當晚，有大批警察及安全人員在濱海灣周圍管控人潮，以防類似韓國梨泰院踩踏意外發生。星媒報導，當晚吸引了數十萬人擠在濱海灣一帶，觀看煙火秀跨年。

    在壓軸煙火秀登場前，先有無人機在天空排出魚尾獅噴水、新加坡國旗等圖樣暖場，接近午夜時分，無人機排成時鐘圖樣，在場民眾齊聲倒數，0時0分一到，璀璨的煙火隨即綻放於夜空中。

    這場將近7分鐘的煙火秀由各種不同圖樣、色彩組合而成，引起民眾陣陣歡呼。

    同樣吸睛的還有投映在富麗敦飯店外牆及魚尾獅身上的投影秀。今年主題為「樂善城市」（City of Good），主要訴說民眾行善小故事，藉由當地學生發揮創意做成藝術作品，投映在濱海灣的2個主要地標上。

    其他跨年活動還包括濱海灣浮動舞台舉辦售票的STAR ISLAND煙火音樂劇。時隔2年，新加坡跨年夜終於恢復以往的熱鬧氣氛。（編輯：施施）1120101

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