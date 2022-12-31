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    新年賀詞再對台喊話 習近平談疫情竟稱已最大限度保護人民......

    習近平今晚發表2023年賀詞。（美聯社）

    習近平今晚發表2023年賀詞。（美聯社）

    2022/12/31 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（12/31）為2022年最後一天，中國國家主席習近平今晚發表2023年新年賀詞，除了談論受到各界關注的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，他也再提及台灣，強調「兩岸一家親」，宣稱「希望兩岸同胞相向而行」。

    習近平今晚7點透過中官媒《央視》發表新年賀詞。針對近期急遽升溫的中國疫情，儘管醫療系統崩潰、病歿人數激增的事實已攤在世人眼前，習近平仍聲稱中國始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，政府已「最大限度」保護人民生命安全和身體健康。

    習近平還稱，「經過艱苦卓絕的努力，中國戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易。目前疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭，大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。明天的中國，力量源於團結。中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。14億多中國人心往一處想，勁往一處使，同舟共濟，眾志成城，就沒有幹不成的事，邁不過的坎。」

    這次新年賀詞中，習近平也再次對台喊話，宣稱「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」

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