為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人家也有影片！中國公布殲-11逼近美軍機視角 反嗆都是別人的錯

    21日中美雙方於南海發生軍機險相撞事件。今（31）日中國解放軍南部戰區公開當時戰機視角，並反嗆是美國做出危險接近動作，影響中方軍機安全，蓄意誤導國際視聽。（圖擷取自中國中央廣播電視總台軍事微博）

    21日中美雙方於南海發生軍機險相撞事件。今（31）日中國解放軍南部戰區公開當時戰機視角，並反嗆是美國做出危險接近動作，影響中方軍機安全，蓄意誤導國際視聽。（圖擷取自中國中央廣播電視總台軍事微博）

    2022/12/31 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中美雙方持續於南海角力，21日更發生軍機險相撞事件引發國際關注。今（31）日中國解放軍南部戰區公開當時戰機視角，並反嗆是美國做出危險接近動作，影響中方軍機安全，蓄意誤導國際視聽。

    美國印太司令部30日發布聲明指出，21日美國空軍RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機在南海上遭解放軍海軍航空兵殲-11BSH戰機逼近，兩機機翼相距不到3公尺，機鼻距離約6公尺，導致美方軍機被迫採取規避動作。

    中國南部戰區今日也公開當時這架殲-11戰機逼近RC-135的視角；南部戰區新聞發言人空軍大校田軍里表示，21日美方這架RC-135型機在中國華南沿海、海南西沙群島「蓄意抵近偵察」，南部戰區派出戰機全程跟蹤監視。

    田軍里指出：「當時美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態，對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背《中美海空相遇安全行為準則》，嚴重違反相關國際法和國際實踐。」

    他也強調，中方飛行員是「依法依規處置」，採取「專業規範操作」，「充分體現了中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度」，反而是美方「蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽」。

    相關新聞請見︰

    中國中央廣播電視總台軍事微博貼文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    秦剛破例直升外長 美學者：中國戰狼外交基調難改變
    2022/12/31 16:37

    秦剛破例直升外長 美學者：中國戰狼外交基調難改變
    全球空貨櫃流入中國 有碼頭空箱占比逾90％
    2022/12/31 16:27

    全球空貨櫃流入中國 有碼頭空箱占比逾90％

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    軍情動態》監控中國一舉一動 美軍將在帛琉建超視距長程雷達
    2022/12/31 11:33

    軍情動態》監控中國一舉一動 美軍將在帛琉建超視距長程雷達
    中軍機南海「攔截」距美偵察機翼3公尺
    2022/12/31 05:30

    中軍機南海「攔截」距美偵察機翼3公尺

    鄰市心最近水岸宅 首選「自慢藏」
    自由說新聞》南海撞機險重演！盤點共機「惡行」惹怒全球
    2022/12/30 11:04

    自由說新聞》南海撞機險重演！盤點共機「惡行」惹怒全球
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播