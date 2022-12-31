人家也有影片！中國公布殲-11逼近美軍機視角 反嗆都是別人的錯

21日中美雙方於南海發生軍機險相撞事件。今（31）日中國解放軍南部戰區公開當時戰機視角，並反嗆是美國做出危險接近動作，影響中方軍機安全，蓄意誤導國際視聽。（圖擷取自中國中央廣播電視總台軍事微博）

2022/12/31 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕中美雙方持續於南海角力，21日更發生軍機險相撞事件引發國際關注。今（31）日中國解放軍南部戰區公開當時戰機視角，並反嗆是美國做出危險接近動作，影響中方軍機安全，蓄意誤導國際視聽。

美國印太司令部30日發布聲明指出，21日美國空軍RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機在南海上遭解放軍海軍航空兵殲-11BSH戰機逼近，兩機機翼相距不到3公尺，機鼻距離約6公尺，導致美方軍機被迫採取規避動作。

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中國南部戰區今日也公開當時這架殲-11戰機逼近RC-135的視角；南部戰區新聞發言人空軍大校田軍里表示，21日美方這架RC-135型機在中國華南沿海、海南西沙群島「蓄意抵近偵察」，南部戰區派出戰機全程跟蹤監視。

田軍里指出：「當時美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態，對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背《中美海空相遇安全行為準則》，嚴重違反相關國際法和國際實踐。」

他也強調，中方飛行員是「依法依規處置」，採取「專業規範操作」，「充分體現了中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度」，反而是美方「蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽」。

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