賀耶誕、新年罐頭簡訊出包 診所誤發確診晚期肺癌簡訊給上千患者

英國一間診所本來要發送耶誕節慶祝訊息給約8000名患者，卻誤發成晚期肺癌確診通知。（翻攝fb）

2022/12/30 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國一間診所本來要發送耶誕節與新年的慶祝訊息給約8000名患者，卻誤發成晚期肺癌確診通知；有患者在這間診所等待癌症檢查報告，見簡訊馬上哭了出來，一個小時後才發現是診所搞烏龍，好好的過節氣氛直接泡湯。

綜合外媒報導，這間名為「Askern Medical Practice」的診所位於英國唐卡斯特（Doncaster），本月23日，該診所打算預發耶誕節與新年慶祝訊息給患者們，不知何故竟然發錯內容，誤把「確診晚期肺癌」的訊息內容當罐頭訊息送了出去，有約8000名患者都收到這封「確診通知」。

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不只如此，這封烏龍訊息還「貼心」指導患者該怎麼填寫「DS1500」社會福利表格，這項福利是專門給絕症患者的，申請這項福利，就代表患者已經達到「癌症已擴散且幾乎確定無法治癒」的狀況。約一個小時後，診所又發了一條訊息勘誤、道歉，並重新祝患者們「耶誕節和新年快樂」。

快樂得起來嗎？一位女性患者事後受訪表示，她有去當事診所做除痣手術，檢體的送驗報告還沒出爐，收到這封訊息的當下她還在外面購物，當下真的讓她崩潰到極點。一位男性患者和自己的母親都收到了一樣的「確診通知」，他認為這樣的烏龍非常不恰當，而且可能嚴重打擊到某些患者的心理。

「Askern Medical Practice」相關單位針對這起烏龍事件表示無人可回應。

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