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    驗光儀中熱氣球圖究竟在哪裡？為何如此設計？製造商解惑

    「G-SQUARE」的職員G先生說明，原來這條公路實際上是美國亞利桑那州的公路。（翻攝GSQUARE_gaming＠推特）

    「G-SQUARE」的職員G先生說明，原來這條公路實際上是美國亞利桑那州的公路。（翻攝GSQUARE_gaming＠推特）

    2022/12/30 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕「草原中間有高速公路，路盡頭有一顆熱氣球」的圖片，對做過視力檢查的你我可能都不陌生；這張圖實際地點在哪裡？為什麼要這樣設計？日本眼科醫療機械製造商「NIEDK」對此作出解釋。

    日媒「まいどなニュース」報導，「NIEDK」的這張熱氣球圖可謂紅遍全世界，多個國家都能在驗光儀中見到這張圖，目前，代理發行商「G-SQUARE」正透過推特向推特公司執行長伊隆馬斯克喊話，希望可以藉此讓公司帳號獲得一個官方認證的金色勾勾。

    這張圖是實地取景嗎？為什麼要如此設計？「G-SQUARE」的職員G先生對此做出說明，原來這條公路實際上是美國亞利桑那州的公路，因為公司創辦人曾經到美國留學，而且立志要讓公司在全球最大醫材市場的美國成為第一，所以在1990年起開始在驗光儀中使用這張公路照片。

    儘管公路是真的，但盡頭的彩色熱氣球則是合成的。G先生解釋，起初，每間製造商所應用的圖片都不一樣，甚至出現過星雲、飛機等等款式，而驗光過程需要受試者配合將視線固定，公司發現，把這顆醒目的氣球安置在圖片中間，不僅能抓住受試者的注意力，遠眺的效果更能舒緩受試者的緊張心情，測驗效果更好。

    市場反應也證實該公司決策的正確性，「NIEDK」的這款機器至今已經外銷超過100個國家，這張熱氣球圖也成為你我都熟悉的一張圖片。

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