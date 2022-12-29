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    中國多地殯儀館「屍滿為患」 上海男揚言在社區空地燒遺體

    中國疫情嚴峻，各地殯儀館傳出「屍滿為患」，有網友拍下穿戴孝服家屬擠滿殯儀館廣場畫面。（取自網路）

    中國疫情嚴峻，各地殯儀館傳出「屍滿為患」，有網友拍下穿戴孝服家屬擠滿殯儀館廣場畫面。（取自網路）

    2022/12/29 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情嚴峻，各地殯儀館傳出「屍滿為患」，火葬場等超負荷運轉等，中國社交平台《微博》瘋傳，上海有家屬在社區群組提到，各地殯儀館都爆滿，他打算在社區空地直接焚燒父親遺體，若鄰居們不滿請直接報警，截至29日尚無官方出面否認相關訊息。

    《微博》昨日流傳，有網友在上海「由由二村」社區群組對話截圖，該網友表示，他是住在40弄40號501室的居民，父親26日晚上過世，生前快篩陽性確診，他27日起就撥打殯葬服務熱線、市民熱線、向火葬場提出申請，還託親朋好友關係，但是由於現在殯儀館屍體爆滿，4個方法僅殯葬熱線回應排隊潮已經到元旦之後了。

    該網友說，父親去世帶給鄰居很大困擾、恐懼，根據該國「傳染病防治法」，傳染病人屍體不可滯留在家裡，他依法將在社區空地焚燒父親遺體，若鄰居有意見請報警。第二對話截圖後該網友則提到，社區居委會、民政局給予協助，父親遺體已被運走。

    另外，《微博》也流傳多張西安市殯儀館大廳被穿戴孝服的家屬擠滿照片、廣州排隊照，中媒報導，有相關人士透露，西安市殯儀館以前殯儀館只營業半天，現在全天運轉仍來不及處理，每天約有300具屍體被運來，相關狀況持續很多天了，不過西安市殯儀館大廳大排長龍照片29日上午已被《微博》刪除。

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    中國疫情嚴峻，各地殯儀館傳出「屍滿為患」，有上海家屬揚言在社區空地燒遺體。（取自網路）

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