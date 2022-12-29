不只謊報學經歷 美共和黨議員當選人連猶太身分也是假的

共和黨人桑托斯上月在紐約的勝選當選該區眾議員，不過其學經歷遭質疑造假，現又被爆出他自稱自己是猶太人也是假的。（路透）

2022/12/29 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕共和黨人桑托斯（George Santos）上月在紐約的勝選，助共和黨以微弱多數奪回眾院，不過其學經歷遭質疑造假，現又被爆出他自稱自己是猶太人也是假的，紐約檢察官辦公室表示已經介入調查。

綜合外媒報導，共和黨人桑托斯在紐約長島（Long Island）與皇后區（Queens）選區當選聯邦眾議員，不過勝選後，遭媒體爆料桑托斯的人生故事幾乎都有疑點，他聲稱2010年畢業於紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College），先後在花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）任職，但上述學校與機構都無其畢業或任職紀錄。

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桑托斯也公開表示自己是同性戀者，但隱瞞自己曾經與女性結婚的經歷，另外他在競選過程中強調自己是猶太人，祖父母在第二次世界大戰期間逃離納粹，但卻也被爆料根本不是猶太人。

桑托斯辯稱他會這樣描述自己是因為母親家庭那邊有猶太人背景，不過之後他不再稱自己為猶太人，而是自稱有猶太血統；長島（Long Island）與皇后區（Queens）選區有許多猶太人居住。

紐約州拿騷縣檢察官安妮（Anne Donnelly） 表示，最近幾天出現的有關桑托斯的指控是嚴重的，同為共和黨籍的她直言：「關於眾議員當選人桑托斯的大量捏造和前後矛盾簡直令人震驚。」

安妮表示：「拿騷縣的居民必須在國會中有一位誠實和負責任的代表」強調「沒有人可以凌駕於法律之上，如果在本縣發生犯罪，我們將予以起訴。」目前已展開調查。

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