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    太扯！他求婚遭拒竟掌摑女友 過肩摔又怒踹畫面引發眾怒

    24歲男子里帕蒂求婚遭拒後，竟情緒失控怒甩女友巴掌，接著將對方過肩狠摔在地後猛踹。（圖擷取自「@OfficeofSSC」和「@abhisheknilmani」推特、本報合成）

    24歲男子里帕蒂求婚遭拒後，竟情緒失控怒甩女友巴掌，接著將對方過肩狠摔在地後猛踹。（圖擷取自「@OfficeofSSC」和「@abhisheknilmani」推特、本報合成）

    2022/12/27 17:09

    〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦24歲男子求婚遭拒後，下秒忽然怒甩女友巴掌，接著將對方過肩狠摔在地猛踹數下，全程被一旁友人錄製後偷偷上傳，事發後引起當地警方關注，目前已逮捕該名男子，當局還發現男嫌住家是棟違章建築，更出動挖土機將房子鏟平，影像曝光後引起大量網友議論。

    綜合外媒報導，24歲男子里帕蒂（Pankaj Tripathi）與19歲女友於21日牽手走在路上時，開口希望女方嫁給自己，但女方卻以家人不同意為由拒絕。從公開影像可見，里帕蒂與女友不停拉扯，接著里帕蒂一巴掌怒打下去，緊接著下秒緊緊抓著女子過肩摔後再怒踹數下，最後里帕蒂疑似恢復冷靜，把昏倒在地女友拉起來，並幫忙拍掉身上的泥土。

    里帕蒂的施暴行為被一旁友人全程錄製，事後偷偷上傳至社群平台，由於男方下手過重引起眾多網友憤怒，當地警方透過循線調查於24日逮捕里帕蒂，目前被拘禁中。

    此外，當局還發現里帕蒂住家是違章建築，更在25日出動挖土機夷平住宅，由於他是一名司機，同時吊銷他的駕照以示懲罰。中央邦首席部長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）推特上指出，「這傳達出1個強烈的訊息，亦即在中央邦對婦女犯下暴行的人都不會倖免。」

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