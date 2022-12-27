太扯！他求婚遭拒竟掌摑女友 過肩摔又怒踹畫面引發眾怒

24歲男子里帕蒂求婚遭拒後，竟情緒失控怒甩女友巴掌，接著將對方過肩狠摔在地後猛踹。（圖擷取自「@OfficeofSSC」和「@abhisheknilmani」推特、本報合成）

2022/12/27 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦24歲男子求婚遭拒後，下秒忽然怒甩女友巴掌，接著將對方過肩狠摔在地猛踹數下，全程被一旁友人錄製後偷偷上傳，事發後引起當地警方關注，目前已逮捕該名男子，當局還發現男嫌住家是棟違章建築，更出動挖土機將房子鏟平，影像曝光後引起大量網友議論。

綜合外媒報導，24歲男子里帕蒂（Pankaj Tripathi）與19歲女友於21日牽手走在路上時，開口希望女方嫁給自己，但女方卻以家人不同意為由拒絕。從公開影像可見，里帕蒂與女友不停拉扯，接著里帕蒂一巴掌怒打下去，緊接著下秒緊緊抓著女子過肩摔後再怒踹數下，最後里帕蒂疑似恢復冷靜，把昏倒在地女友拉起來，並幫忙拍掉身上的泥土。

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里帕蒂的施暴行為被一旁友人全程錄製，事後偷偷上傳至社群平台，由於男方下手過重引起眾多網友憤怒，當地警方透過循線調查於24日逮捕里帕蒂，目前被拘禁中。

此外，當局還發現里帕蒂住家是違章建築，更在25日出動挖土機夷平住宅，由於他是一名司機，同時吊銷他的駕照以示懲罰。中央邦首席部長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）推特上指出，「這傳達出1個強烈的訊息，亦即在中央邦對婦女犯下暴行的人都不會倖免。」

रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया है।



मध्यप्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई बख्शा नहीं जायेगा। pic.twitter.com/Z4gHr2lWsk — Office of Shivraj （@OfficeofSSC） December 25, 2022

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