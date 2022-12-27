為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新冠「肺炎」改名「感染」中網友酸爆：乾脆改叫益生菌

    中國衛健委表示，未來「新型冠狀病毒肺炎」將更名為「新型冠狀病毒感染」，此舉引來大批中國網友批評：「直接改名叫益生菌好了！」（美聯社）

    中國衛健委表示，未來「新型冠狀病毒肺炎」將更名為「新型冠狀病毒感染」，此舉引來大批中國網友批評：「直接改名叫益生菌好了！」（美聯社）

    2022/12/27 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛生健康委員會週一（26日）深夜發布公告表示，未來「新型冠狀病毒肺炎」將更名為「新型冠狀病毒感染」，此舉引來大批中國網友批評，有網友在微博反酸中國衛健委：「直接改名叫益生菌好了！」、「掩耳盜鈴現實版。」

    有中國網友在微博發文質疑中國衛健委「改名做法」，怒嗆：「改個名字病毒就不攻擊肺部了嗎？改個名字就能回到2019年了？不過名字一改，直接把新冠肺炎清零了。直接改名叫益生菌好了！」

    而在各大媒體微博關於「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」的新聞底下，也有許多網友留言諷刺：「笑死了，好像改名了病症就減輕了一樣。」、「新冠病毒沒了，耶太好～」、「統稱瘟疫好了。」、「再改個名字，新冠就不存在了唄～」、「你們買的是新冠肺炎的保險。好了，現在沒有新冠肺炎了。」

    不過《央視新聞》微博底下卻呈現不同風向，網友留言：「感謝國家三年來為我們做的所有。」、「三年啦，辛苦大家了。」、「支持！終於等到，人也慢慢出來了。」有網友在其他微博文章底下留言質疑《央視》：「還是這裡的評論真實，看著央網下的一致好評，以為我是與眾不同的那一個。」

    中國國家衛健委26日深夜指出，「新型冠狀病毒肺炎」將更名為「新型冠狀病毒感染」，2023年1月8日起將下調為「乙類乙管」。中國國家衛健委表示，隨著Omicron變種病毒株變成主流後，因致病力減弱，僅極少數病例有肺炎症狀，因此決定將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，更加符合當前的疾病特徵。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「肺炎」更名「感染」 中國衛健委稱：Omicron極少有肺炎症狀
    2022/12/27 10:30

    「肺炎」更名「感染」 中國衛健委稱：Omicron極少有肺炎症狀
    中國疫情爆發 百萬網紅嘆：昔笑印度焚屍，現在笑不出來了
    2022/12/27 07:41

    中國疫情爆發 百萬網紅嘆：昔笑印度焚屍，現在笑不出來了

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    中港將恢復通關 專家：將對香港醫療資源構成重壓
    2022/12/27 06:13

    中港將恢復通關 專家：將對香港醫療資源構成重壓
    中國放寬防疫 明年1/8起取消入境PCR 感染者不再隔離
    2022/12/27 05:36

    中國放寬防疫 明年1/8起取消入境PCR 感染者不再隔離
    「肺炎」不見了！ 中國衛健委突更名「新型冠狀病毒感染」
    2022/12/27 05:35

    「肺炎」不見了！ 中國衛健委突更名「新型冠狀病毒感染」
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播