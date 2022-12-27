新冠「肺炎」改名「感染」中網友酸爆：乾脆改叫益生菌

中國衛健委表示，未來「新型冠狀病毒肺炎」將更名為「新型冠狀病毒感染」，此舉引來大批中國網友批評：「直接改名叫益生菌好了！」（美聯社）

2022/12/27 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛生健康委員會週一（26日）深夜發布公告表示，未來「新型冠狀病毒肺炎」將更名為「新型冠狀病毒感染」，此舉引來大批中國網友批評，有網友在微博反酸中國衛健委：「直接改名叫益生菌好了！」、「掩耳盜鈴現實版。」

有中國網友在微博發文質疑中國衛健委「改名做法」，怒嗆：「改個名字病毒就不攻擊肺部了嗎？改個名字就能回到2019年了？不過名字一改，直接把新冠肺炎清零了。直接改名叫益生菌好了！」

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而在各大媒體微博關於「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」的新聞底下，也有許多網友留言諷刺：「笑死了，好像改名了病症就減輕了一樣。」、「新冠病毒沒了，耶太好～」、「統稱瘟疫好了。」、「再改個名字，新冠就不存在了唄～」、「你們買的是新冠肺炎的保險。好了，現在沒有新冠肺炎了。」

不過《央視新聞》微博底下卻呈現不同風向，網友留言：「感謝國家三年來為我們做的所有。」、「三年啦，辛苦大家了。」、「支持！終於等到，人也慢慢出來了。」有網友在其他微博文章底下留言質疑《央視》：「還是這裡的評論真實，看著央網下的一致好評，以為我是與眾不同的那一個。」

中國國家衛健委26日深夜指出，「新型冠狀病毒肺炎」將更名為「新型冠狀病毒感染」，2023年1月8日起將下調為「乙類乙管」。中國國家衛健委表示，隨著Omicron變種病毒株變成主流後，因致病力減弱，僅極少數病例有肺炎症狀，因此決定將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，更加符合當前的疾病特徵。

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