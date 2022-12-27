中國疫情爆發 百萬網紅嘆：昔笑印度焚屍，現在笑不出來了

隨著中國政府大幅放寬防疫管制措施，近期疫情急遽升溫，民眾怨聲載道。示意圖。（法新社）

2022/12/27 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國政府大幅放寬防疫管制措施，近期疫情急遽升溫，微博上一名擁有百萬粉絲的網紅「王故里」，近日就持續更新他確診後的一些病況發展，昨日更感嘆「以前嘲笑印度街頭焚屍，現在也笑不出來了，都自求多福吧」。

在微博上擁有百萬粉絲的網紅「王故里」，本月23日清晨發文表示，在歷經4天的身體不適後，卻一直沒驗出陽性，後續於當天下午他又透露，自己確定陽性，並出現身體痠痛、發燒、喉嚨不適等症狀，之後也曾一度燒到40度，並持續多日坐著就一身汗的情況。期間他也曾發文感嘆「不吵什麼躺平還是清零，毫無意義，現在唯一需要做的就是保命」、「走幾步路就大喘氣，奶奶的，抽菸幾十年也沒事，一場發燒燒的人不敢動了」。

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後續他也透露，「已經好多天沒出門了，剛覺得不出汗了就咳嗽，剛不咳嗽了就流鼻涕，唉這個病也太折磨人了」，並詢問網友「退燒有布洛芬，咳嗽吃啥藥啊，咳得讓人有點受不了」。他也曾在其他則發文透露「白肺和原始毒株被降熱度了，啥意思啊

，不讓討論了嗎，人們活該渾渾噩噩」、「我本來想著要不做個廢物，啥心也不操，舒服一輩子，沒想到現在就有了生死危機」

昨日深夜他更發文感嘆「新冠肺炎更名為新冠感染，以前嘲笑印度街頭焚屍，現在也笑不出來了，雖然火葬場排隊但是已經結束了，都自求多福吧，就這樣了，還天天吵個屁」，他在留言處也直言「還想著這個月衛健委能不能給老年人和孩子出個綠色就醫通道，沒想到直接大結局了」。

其他網友也留言表示「改個名字有啥用，不如多科普科普具體情況，變異發展和可能後果是一點不說啊」、「我們應該高興，我們終於通過改名，徹底消滅了新冠肺炎」、「不好評價了，做好自己的『健康第一責任人吧』」等。

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微博上有一名擁有百萬粉絲的中國網紅「王故里」，近日就持續更新他確診後的一些病況發展，昨日他更感嘆「以前嘲笑印度街頭焚屍，現在也笑不出來了，都自求多福吧」。（圖擷自微博）

網紅「王故里」本月23日下午表示自己確診，並出現身體痠痛、發燒、喉嚨不適等症狀，之後也曾一度燒到40度，並持續多日坐著就一身汗的情況。（圖擷自微博）

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