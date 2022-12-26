普廷被爆罹癌 專家曝：他現在靠「西方標靶藥物」苦撐

今年高齡70歲的俄羅斯總統普廷，被爆料現在靠「西方標靶藥物」對抗癌症。（路透）

2022/12/26 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）再次被爆出健康問題，據俄專家指出普廷近期取消多項公開活動，極可能是因深受癌症所苦，且目前他是靠著西方的抗癌藥物，才能勉強支撐下來。

據《紐約郵報》報導，曾在莫斯科國立國際關係學院擔任教授的克里姆林宮觀察家索洛維（Valery Solovey），日前接受烏克蘭YouTube頻道「Odesa Film Studio」訪問時，透露今年高齡70歲的俄國總統普廷，正在利用西方的癌症醫療技術來維持生命，才能減緩癌細胞擴散的速度。

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索洛維表示，他非常確定普廷正在接受目前無法在俄國境內獲得的專門治療，「如果沒有這種待遇，他肯定不會出現在俄國的公眾生活中，他使用了在俄國無法提供的最先進治療方法和標靶藥物，而且治療真的是太成功了，那些醫療團隊真對他太好了」。

自從俄國2月入侵烏克蘭以來，關於普廷健康狀況惡化的傳言就不曾停止，有不少消息指出，普廷正在對抗胰臟癌和帕金森氏症。索洛維還透露，即便普廷現在有西醫的幫忙，但他的健康狀況仍會持續惡化，「結局已近在眼前了，就連負責治療這種疾病的醫生也表示，沒有任何藥物可以成功醫治癌症」。

此外，普廷上個月底被傳出在自家樓梯摔倒，更因尾椎著地而不自覺排便出來，不過克里姆林宮對於普廷健康狀況的傳言，全都一律否認，更不斷強調總統身體健康沒任何問題。然而各國媒體觀察，普廷最近1個月內取消了至少4個公開行程，包括國情咨文年終記者會與視察戰車工廠等，令外界對克宮的聲明感到十分質疑。

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