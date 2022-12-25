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    何不食肉糜？英國首相問遊民是否在公司上班挨轟

    英國首相蘇納克問遊民是否在公司上班挨轟。（路透）

    英國首相蘇納克問遊民是否在公司上班挨轟。（路透）

    2022/12/25 21:30

    〔中央社〕富可敵國的英國首相蘇納克在遊民收容所給流浪漢送餐時問對方，「有在公司上班嗎？」，顯得不知民間疾苦。他還問遊民是否想去金融業工作，對方說「先熬過耶誕節再說吧」。

    香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，英國數一數二富豪、曾經擔任美國高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）銀行家的蘇納克（Rishi Sunak）昨天在倫敦的遊民收容所發送早餐時，跟自稱狄恩（Dean）的男子交談。

    蘇納克遞給狄恩一個餐盤，盤內擺著香腸、土司和雞蛋。他這麼問對方：「有在公司上班嗎？」

    「沒有，我無家可歸。我其實是個流浪漢。」狄恩回答。

    在野工黨（Labour Party）副黨魁芮納（Angela Rayner）在推特上傳這個片段，批評蘇納克「太折磨人」。工黨議員埃斯特森（Bill Esterson）批他簡直是「不知民間疾苦」。

    蘇納克10月就任首相，正值英國奮力對抗生活成本高漲危機之際，他成為歷來最富有的唐寧街10號（No 10 Downing Street）主人。

    首相辦公室昨天表示，蘇納克本週出其不意致電駐全球各地英國外交官和軍事人員，祝賀他們耶誕節快樂。

    蘇納克跟流浪漢狄恩的超尷尬互動是從狄恩詢問蘇納克是否「正在解決經濟問題」開始。

    狄恩後來說自己對做生意和金融有興趣，蘇納克回說，他也曾任職金融業，然後問對方，「是否想去金融業工作」？

    「噢，我挺想。」狄恩說：「但是，我不曉得，先熬過耶誕節再說吧。」

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