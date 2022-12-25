又爆踩踏！ 埃及籃球賽看台倒塌 27人受傷

埃及開羅一場籃球賽事發生踩踏意外，導致看台倒塌，多人受傷。（圖翻攝自推特）

2022/12/25 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾梨泰院今年10月發生大規模踩踏事故，死傷慘重引發世人警惕。近日埃及首都開羅一場體育賽事重演梨泰院悲劇，導致27人受傷，幸無人死亡。

根據《美聯社》報導，24日晚間，位於開羅十月六日區（6th of October district）的哈桑穆斯塔法體育館（Hassan Moustafa Sports Hall）舉行地主隊阿赫利（Al Ahly）對上亞歷山大港伊蒂哈德隊（Al Ittihad）的籃球聯賽，過程中觀眾看台突然倒塌，場面相當混亂，比賽被迫取消。

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對此，埃及政府表示，當天伊蒂哈德隊的球迷在觀眾席上踩踏，才導致看台倒塌，這場意外造成27人受傷，多數傷者骨折，幸無生命危險。

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During a basketball game, at least 27 people were injured on Saturday when a section of a sports stadium south of #Cairo collapsed during a basketball game, according to #Egypt's health ministry. pic.twitter.com/gJnva6waKw — Gurbaksh Singh Chahal （@gchahal） December 25, 2022

埃及開羅一場籃球賽事發生踩踏意外，導致看台倒塌，多人受傷。（圖翻攝自推特）

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