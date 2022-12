又爆踩踏！ 埃及籃球賽看台倒塌 27人受傷

2022/12/25 17:20

〔即時新聞/綜合報導〕南韓首爾梨泰院今年10月發生大規模踩踏事故,死傷慘重引發世人警惕。近日埃及首都開羅一場體育賽事重演梨泰院悲劇,導致27人受傷,幸無人死亡。

根據《美聯社》報導,24日晚間,位於開羅十月六日區(6th of October district)的哈桑穆斯塔法體育館(Hassan Moustafa Sports Hall)舉行地主隊阿赫利(Al Ahly)對上亞歷山大港伊蒂哈德隊(Al Ittihad)的籃球聯賽,過程中觀眾看台突然倒塌,場面相當混亂,比賽被迫取消。

對此,埃及政府表示,當天伊蒂哈德隊的球迷在觀眾席上踩踏,才導致看台倒塌,這場意外造成27人受傷,多數傷者骨折,幸無生命危險。

WATCH: #BNNEgypt Reports



During a basketball game, at least 27 people were injured on Saturday when a section of a sports stadium south of #Cairo collapsed during a basketball game, according to #Egypt's health ministry. pic.twitter.com/gJnva6waKw