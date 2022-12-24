網傳習近平母親過世 北京中共高層專用301醫院網站變黑白畫面

中國國家主席習近平（左）的母親齊心（右）驚傳21日在北京301醫院離世！（圖取自微博）

2022/12/24 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平的母親齊心驚傳21日在北京301醫院離世！據傳遺體將運回陝西富平縣，與習近平父親習仲勳合葬，不過不確定死因是否為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

齊心去世的消息近日在社群平台上瘋傳，過去為了人權問題，放棄中國市場出走國外的中國演員姜光宇在推特上指出，據可靠消息，齊心應該是21日在解放軍301醫院去世，恰巧近日301醫院附近也傳出封路戒嚴消息。

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姜光宇說，該消息應該近日就會公布，據說昨天（23日）陝西省委就已經收到了通知，要他們立刻開始著手準備喪事，因為習仲勳老家位於陝西富平縣，去世後就葬在那裡，所以齊心的遺體要運回那裡和習仲勳合葬。

另外，也有中國網友指出，點進301醫院的官網，畫面已經全部變成了黑白配色，為齊心去世的消息增添了一分可信度。

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