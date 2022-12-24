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    人夫買耶誕禮物隱藏偷吃證據 櫃姐揭露：都買這款香水...2瓶

    希爾分享，她曾在香奈兒專櫃工作多年，當時發現部分男顧客在耶誕節前會來買「2瓶完全相同、包裝精緻的香水」，而這是分別為送給老婆和情婦。（圖擷取自「shannonhillnews」Tiktok、本報合成）

    希爾分享，她曾在香奈兒專櫃工作多年，當時發現部分男顧客在耶誕節前會來買「2瓶完全相同、包裝精緻的香水」，而這是分別為送給老婆和情婦。（圖擷取自「shannonhillnews」Tiktok、本報合成）

    2022/12/24 10:54

    〔即時新聞／綜合報導〕國外1名網美日前分享，她曾在香奈兒專櫃工作多年，發現部分男顧客在耶誕節前會來買「2瓶完全相同、包裝精緻的香水」，這是為了分別送給老婆和情婦，以防被老婆發現身上沾有其他女人的香氣，更巧的是，她遇到這些出軌的先生，多數都是購買某款特定香水，消息曝光後，引起許多網友討論與留言。

    網美希爾（Shannon Hill）日前在「Tiktok」發文，內文提及她大學期間在香奈兒專櫃擔任銷售助理，當時她發現每到耶誕節前夕，許多丈夫會來買妻子最喜歡的香奈兒產品，包含唇膏、乳液，且會要求包裝精美。

    還有一些人夫顧客會買2瓶香味完全一樣的香水，她解釋，「這些丈夫不想讓老婆發現，自己身上有另外1個女人的香氣，所以才會都選擇相同款式的香水贈送。」而且奇特的是這些客人都被同一種氣味吸引，那就是香奈兒摩登COCO系列的香水。

    希爾透露，當時她雖然僅19歲，但工作一陣子後就更能瞭解顧客，也相當容易辨別出哪些丈夫出軌了。在香奈兒專櫃工作幾年後，也逐漸與顧客們的太太變比較熟悉，她坦言「有好多次我差點說溜嘴」。

    消息曝光，引發許多網友留言，還有不同行業的服務人員爆料「我在高級珠寶店工作多年，我遇到的人夫們也做了同樣的事情，每次看到情婦在耶誕節後過來換貨，總是感到很有趣」、「我曾在高級珠寶店工作，當時也看到老公會幫情婦買和老婆一模一樣的首飾」、「調酒師也會看到類似事情，例如外遇的先生在週日與妻子、小孩一起吃早午餐，到了午餐和雞尾酒時間就跟情婦一起享用」、「我的爺爺也外遇過，當時他也是買同樣東西給奶奶和小三」。

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