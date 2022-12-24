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    小飛機墜毀美國加州海灘 95歲前市長罹難

    美國一架輕型飛機墜毀於加州聖塔蒙尼加的沙灘，機上95歲的前市長閔特（Rex Minter）身亡。（法新社）

    美國一架輕型飛機墜毀於加州聖塔蒙尼加的沙灘，機上95歲的前市長閔特（Rex Minter）身亡。（法新社）

    2022/12/24 08:53

    〔中央社〕美國一架輕型飛機昨天墜毀於加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）的沙灘，造成機上95歲的前市長閔特（Rex Minter）身亡，美國聯邦航空總署今天對此展開調查。

    法新社報導，根據飛機失事畫面，這架賽斯納150型（Cessna 150）飛機昨天緊急降落於聖塔蒙尼加碼頭數公尺外的海灘時劇烈翻覆。聖塔蒙尼加碼頭是全球知名的熱門旅遊景點。

    飛行員似乎要將飛機降落在靠近海水的沙灘上，但這架輕型飛機最後卻碰到海浪倒頭栽，在海灘戲水的民眾在旁無助地看著。

    緊急救援人員馬上趕去營救飛行員與乘客。機上的95歲乘客閔特不幸罹難，他是1960年代的聖塔蒙尼加市長。

    這架飛機昨天下午大約3時從聖塔蒙尼加機場（Santa Monica Airport）飛往洛杉磯馬利布（Malibu）。哥倫比亞廣播公司洛杉磯分台（CBS Los Angeles）報導，這架飛機在起飛9分鐘後墜毀。飛行員已送醫治療。

    美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發言人葛瑞格（Ian Gregor）說，已對這起事件展開調查。

    他說：「飛機從聖塔蒙尼加機場起飛後，飛行員通報發動機有問題。」

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