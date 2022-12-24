巴黎槍手行凶釀悲劇 庫德人示威群眾與警方衝突

2022/12/24 03:00

〔中央社〕1名69歲槍手在巴黎的庫德人文化中心和髮廊開火、造成3死3傷後，庫德人示威群眾今天在市中心與警方發生衝突。

法新社報導，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）抵達現場時，抗議群眾欲突破警方封鎖線，部署在文化中心外圍的警察以催淚瓦斯驅散群眾。

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示威者不滿警方驅離動作，向警察投擲物體，並焚燒垃圾桶及設置路障。

示威者丟擲磚頭，砸碎警車等多輛停放在這個地區車輛的窗戶。

若干示威者高喊支持庫德工人黨（Kurdistan Workers' Party，PKK）口號。庫德工人黨被土耳其、歐洲聯盟等列為恐怖組織。

這個文化中心名為艾哈邁德卡雅中心（Centre Ahmet Kaya），由舉辦音樂會和展覽的慈善機構使用，主要是幫助巴黎地區的庫德人僑民。

達馬南在現場告訴記者，這名凶嫌是1名退休火車司機，顯然是針對外國人，還說「不確定」這名男子特別是針對庫德人行凶。

他說：「我們還不清楚他真正的動機。」

當達馬南被記者問到受害者是否與庫德工人黨有關時，他表示這些受害者似乎不為法國安全部門所知。1111224

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