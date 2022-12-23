日政府下年度26.9兆總預算通過 推動日台關係預算增加

日本首相岸田文雄。（路透）

2022/12/23 21:09

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本政府今天通過2023年度政府總預算草案，總額為114兆3812億圓（約合台幣26兆9138億元），連續11年刷新最高紀錄，也是首次超過110兆圓，其中防衛預算達6兆7880億圓，也創新高。總預算草案預定明年1月送交國會審議。

日本首相岸田文雄在舉行臨時閣議前，在首相官邸召開執政聯盟政策懇談會，他強調，這是為了克服日本面臨歷史困難局面，開創國家未來的預算。

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另外，日本產經新聞報導，民意支持度直續低落的岸田首相，考慮明年1月下旬國會召開前進行小幅內閣改組，可能將更換5到6名閣員，因政治資金問題引發違法爭議的復興相秋葉賢也被更換的可能性極高。由於岸田還預定於1月訪問美國，改組時間可能落在1月上旬。

下年度逾114兆政府總預算較今年度編列的總額增加6兆7848億圓，主要是高齡化的社會保障費大幅膨漲所致。

焦點政策則為上週內閣會議通過的新國家全安保障戰略，計畫在5年內從根本加強日本防衛力，以5年為期的防衛力整備計畫總額達43兆圓。反映在下年度的防衛預算達6兆7880億圓。

外交預算7560億圓部分，包括預算明年5月在廣島召開的7大工業國（G7）廣島高峰會、日本與東協（ASEAN）友好合作50週年等展開「新時期現實主義外交」重要活動。

外務省也首次在下年度預算案中，首次寫明支援同志國強化「安全保障能力」的經費，約20億圓。以往日本以政府開發援助（ODA）對同志國支援，僅限於非軍事範圍。這次則根據「防衛裝備轉移三原則」，提供防彈車和沿岸監視用雷達等。

另在推動台日關係方面預算，下年度編列21億圓（約新台幣4.87億元），較今年度的18億圓增加3億圓。外務省每年編列對台外交工作的預算，但相關說明於去年才首見於預算概要中，台灣與中國、俄羅和南韓並列於「加強與周邊國家和地區的積極外交與合作」項下。外務省的說明欄更指明是用於「日台關係的推進」。

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