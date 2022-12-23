粉專揭北韓具自製國產手機技術 晶片多由台灣「聯發科」製造

《朝鮮經貿文化情報DPRK》今（23）日發文揭露北韓國產手機秘辛，眼尖網友發現照片中的手機背面竟出現小熊維尼貼紙。（圖取自「朝鮮經貿文化情報 DPRK」粉專）

2022/12/23 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日不斷試射飛彈成為國際議論焦點，甚至對外自稱是軍事強國。不過，根據外媒指出，手機1990年代首次在北韓出現，臉書粉專《朝鮮經貿文化情報 DPRK》今（23）日發貼文表示北韓擁有自製國產手機的能力，且晶片多使用台灣聯發科的，但目前只能使用3G上網。

根據日媒《マネー現代》報導，北韓人民多數陷入貧困，且貧富差距越來越大，其中一個指標即是「手機」，原先北韓境內約有600萬人擁有手機，現已降至400萬人。報導指出，手機初次在北韓現蹤是1990年。

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臉書粉專《朝鮮經貿文化情報 DPRK》發文指出，北韓手機市占率僅25%，「特別訂做」安卓系統作為手機系統，目前只能3G上網，且限區域網域，稱「國內目前沒有4G上網需求」。

除此之外，並不是所有北韓人都能擁有手機，若工作有需要才會發給，而且北韓並沒有自己的社群平台，也沒有網路通訊軟體，只能使用簡訊聯絡。如果想玩手遊，還要跑到遊戲專賣店「請專人下載安裝」。

另外，當地手機電信公司為「高麗電信」，基本月租費相當便宜，是1000朝元（相當於新台幣4元），包括200分鐘的通話時間，但如果通話時間超過200分鐘，增加的手機使用費需要用外幣支付，每增加100分鐘需要支付新台幣360元，這比基本月租費貴了很多。

粉專更附上一張北韓民眾使用手機的照片，眼尖網友發現手機背面的貼紙「這是維尼熊貼紙欸」，引起其他網友笑回「這貼紙故意欸」、「北韓人也愛小熊維尼」。

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