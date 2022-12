英安德魯王子性侵案遭拔軍銜 國王查理三世任命卡蜜拉接手

國王查理三世(圖右)宣布,將由王后卡蜜拉(圖左)擔任擲彈兵近衛團上校。(路透)

2022/12/23 12:54

〔即時新聞/綜合報導〕英國安德魯王子(Prince Andrew)因性醜聞而丟失去包含擲彈兵近衛團上校(Colonel of the Grenadier Guards)在內的軍銜,對此白金漢宮近日宣布皇家軍事高級職位調整,將由王后卡蜜拉接手失寵的安德魯王子的職位,而原本國王查爾三世所擔任的威爾斯衛隊上校,則交由「威爾斯親王」(Prince of Wales)接下。

根據《每日郵報》報導,白金漢宮在國王官方生日閱兵儀式前,提前宣布相關人事調動,據知國王登基以來的首次閱兵,預計將在明年6月17日舉行,而查理國王的實際生日則是11月14日。

請繼續往下閱讀...

報導提及,安德魯王子於2017年從當時退休的父親、愛丁堡公爵菲利浦親王手中接下擲彈兵衛隊上校的職位,由於菲利浦總共擔任42年擲彈兵近衛團上校,故廣獲基層和高級官兵喜愛,也讓這份職位意義格外重大。

不擅騎馬的安德魯為接下這位軍銜,還特別參加騎術課程精進,然而他於2019年接受英國廣播公司(BBC)專訪時表現太糟糕,女王不得不要求他卸下王室職務,當時允許安德魯保留10項軍銜,其中包含擲彈兵近衛團上校,但在他決定與指控他性侵的朱弗里(Virginia Giuffre)協議達成民事和解後,今年初遭免除所有榮譽頭銜。

針對皇家軍事高級職位調整,白金漢宮在當地時間21日宣布,擲彈兵近衛團上校將由王后卡蜜拉接任,威爾斯王妃凱特也將接下先生威爾斯親王威廉的職位,成為愛爾蘭衛隊上校,威廉則將接下查爾斯三世原本的職位,成為威爾斯衛隊的上校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法