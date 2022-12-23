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    英安德魯王子性侵案遭拔軍銜 國王查理三世任命卡蜜拉接手

    國王查理三世（圖右）宣布，將由王后卡蜜拉（圖左）擔任擲彈兵近衛團上校。（路透）

    國王查理三世（圖右）宣布，將由王后卡蜜拉（圖左）擔任擲彈兵近衛團上校。（路透）

    2022/12/23 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕英國安德魯王子（Prince Andrew）因性醜聞而丟失去包含擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜，對此白金漢宮近日宣布皇家軍事高級職位調整，將由王后卡蜜拉接手失寵的安德魯王子的職位，而原本國王查爾三世所擔任的威爾斯衛隊上校，則交由「威爾斯親王」（Prince of Wales）接下。

    根據《每日郵報》報導，白金漢宮在國王官方生日閱兵儀式前，提前宣布相關人事調動，據知國王登基以來的首次閱兵，預計將在明年6月17日舉行，而查理國王的實際生日則是11月14日。

    報導提及，安德魯王子於2017年從當時退休的父親、愛丁堡公爵菲利浦親王手中接下擲彈兵衛隊上校的職位，由於菲利浦總共擔任42年擲彈兵近衛團上校，故廣獲基層和高級官兵喜愛，也讓這份職位意義格外重大。

    不擅騎馬的安德魯為接下這位軍銜，還特別參加騎術課程精進，然而他於2019年接受英國廣播公司（BBC）專訪時表現太糟糕，女王不得不要求他卸下王室職務，當時允許安德魯保留10項軍銜，其中包含擲彈兵近衛團上校，但在他決定與指控他性侵的朱弗里（Virginia Giuffre）協議達成民事和解後，今年初遭免除所有榮譽頭銜。

    針對皇家軍事高級職位調整，白金漢宮在當地時間21日宣布，擲彈兵近衛團上校將由王后卡蜜拉接任，威爾斯王妃凱特也將接下先生威爾斯親王威廉的職位，成為愛爾蘭衛隊上校，威廉則將接下查爾斯三世原本的職位，成為威爾斯衛隊的上校。

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