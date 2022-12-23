囚房客當家奴迫每日工作14小時 英國惡房東被判入獄服刑

英國58歲女房東非法囚禁房客當家奴使喚，法院最終判她入獄服刑6年8個月。（圖取自「@Harley_Tory」推特）

2022/12/23 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名58歲女房東將空房租給62歲女子惠廷頓（Jacqueline Whittington），之後雇用她幫忙照護家中小孩、處理家務，長達7年時間逼迫她每天工作14個小時，甚至不准她跟外界聯絡、對她施暴。英國警方逮捕女房東，法院近日判其須入獄服刑6年8個月。

綜合外媒報導，來自英國薩塞克斯郡（Sussex）的女房東考薩爾（Farzana Kausar）將一套公寓租給惠廷頓，考薩爾雇用她當保姆照顧小孩，清掃家裡，並承諾會支付薪水；未料惠廷頓一毛錢都沒收到，考薩爾甚至切斷她與外界聯繫，沒收她的手機。

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考薩爾完全控制惠廷頓的財務，她以惠廷頓的名義在銀行開戶，假裝自己是惠廷頓的照顧者，以她的名義提出社會福利申請。考薩爾還將惠廷頓的名字用來註冊殘疾人士停車位，這樣就可以躲避道路稅，把車停在殘疾人士專用區。

同樣受僱於考薩爾的保母逐漸察覺惠廷頓遭虐待的異狀，於是決定通報社福部門，經由社福單位轉報警方。據該保母稱，惠廷頓遭考薩爾辱罵、毆打、掌摑、拳打腳踢，其中一隻腳踝被車門狠狠關上，導致骨折。

考薩爾曾於2019年5月被警方逮捕，最後被釋放，而她竟再度找上惠廷頓，將她安置在倫敦。直到2020年5月，一名官員在伊爾福德（Ilford）的小房間裡發現惠廷頓，考薩爾二度被捕，以妨害司法公正、使人處於奴役狀態等罪名遭起訴，最終被法院判定入監服刑6年8個月。

除了被判入獄外，考薩爾的資產也受到限制，檢方正在進行財務調查以確定應支付的賠償金額，惠廷頓目前則正在接受醫療服務。

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