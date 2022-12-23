耶誕裝飾品亂塞 婦科醫生驚見「枴杖糖」塞進下體當場傻了

婦產科醫生威爾許呼籲民眾，切勿使用耶誕裝飾品自慰，這是一種危險且愚蠢的流行趨勢。拐杖糖示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2022/12/23 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著耶誕節到來，部分民眾會採購耶誕物品裝飾住家。不過英國1名婦科醫生表示，近期愈來愈多人將耶誕節裝飾小物作為性玩具使用，甚至還有女病患因不慎把枴杖糖塞進下體而就診，由於這些裝飾糖果屬易碎物品，除了無法輕易拔出，還可能造成下體嚴重感染，她呼籲民眾「切勿使用耶誕產裝飾品自慰，這是一種危險且愚蠢的流行趨勢。」

綜合外媒報導，婦產科醫生威爾許（Sarah Welsh）透露，她近期在看診發現，不少患者將耶誕裝飾品塞進自己下體，因此才會決定出面呼籲民眾「把耶誕節的裝飾品塞入下體是不可取的行為」，由於裝飾品可能很鋒利或有碎片，在手淫時可能會破裂，進而導致使用者受傷或疼痛。

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威爾許說，某次看診時，透過X光掃描竟發現有根拐杖糖卡在病患的下體，她解釋「基於衛生問題，除了這些糖果易被折斷或脫落，任何含糖的東西皆應遠離陰道，糖製品會破壞陰道內微生物環境，使私密處更容易感染」。

據英國國家電子傷害系統監測數據顯示，去年介於25歲至64歲之間民眾把裝飾物品塞進體內的個案就高達13213例。威爾許警告，「使用耶誕物品是一種危險且愚蠢的流行趨勢，切勿使用耶誕產裝飾品自慰」，且市面上有販售許多合格且經過認證的性玩具，這些產品能達到更好又安全的效果。

Don't masturbate with Christmas ornaments doctor warns amid spike in seasonal injuries https://t.co/q0A43CTvut pic.twitter.com/ofoL5rgx87 — New York Post （@nypost） December 22, 2022

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