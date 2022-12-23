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    義大利外長塔加尼 首次公開支持台灣維持現狀

    義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）21日首次公開支持台灣維持現狀。（歐新社檔案照）

    義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）21日首次公開支持台灣維持現狀。（歐新社檔案照）

    2022/12/23 09:04

    〔中央社〕義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）21日首次公開支持台灣維持現狀。對此，駐義大利代表李新穎表示，感謝義大利外長關心和支持台海安全穩定和繁榮。

    義大利外交部在當地時間21至22日舉辦為期兩天的「第15屆駐外使節會議」（XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo）以強化外交人員對於務實捍衛國家利益及歐盟-大西洋價值等的重視。塔加尼在致詞時，公開支持台灣維持現狀。

    這次會議主題為「不斷變化的世界中為國家服務的義大利外交」，約100多名駐外外交官參與討論。義大利駐台代表紀大為（Davide Giglio）也線上出席會議。

    會議中出席者包括總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、義外交部部秘書長塞奎（Ettore Sequi）、歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）、義參議院外交暨國防委員會主席克拉西（Stefania Craxi）、眾議院外交委員會成員崔蒙迪（Giulio Tremonti）、工業部長烏索（Adolfo Urso）、經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）、教育部長瓦萊塔拉（Giuseppe Valditara）及大學與研究部長貝尼尼（Anna Bernini）等政要。

    義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）因19日的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測結果仍然呈陽性，未出席，但以書面祝賀。

    外交部長塔加尼在致詞中強調，義大利有必要在外交政策上投入更多，以便在歐洲及全世界推廣義大利，包括對義大利外交政策至關重要的國會外交。

    另外，他也強調，歐盟對於義大利的重要性，歐盟及北約代表義大利的未來，也是義大利政治選擇的指路明燈。

    在印太區域方面，塔加尼首次在出席這次駐外使節會議的百餘名外交人員的面前表示，義大利將密切觀察印太區域發展情勢，及台灣可繼續維持現狀。

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