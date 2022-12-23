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    首頁　>　國際

    澤倫斯基結束訪美後停留波蘭 跨越邊界返抵烏克蘭

    2022/12/23 03:21

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基的發言人告訴法新社，澤倫斯基結束訪問美國的歷史性行程後，已經返回烏克蘭。這是他在俄羅斯2月全面進攻烏國後的首場國際訪問。

    總統的新聞秘書尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）證實澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在波蘭短暫停留後，已經跨過國界返回烏克蘭。

    路透社報導，澤倫斯基在波蘭期間，與該國總統杜達（Andrzej Duda）進行將近2小時的會談。

    澤倫斯基在波蘭東南部的熱舒夫（Rzeszow）與杜達會面後，在通訊應用程式（App）Telegram上表示：「我們為一場全面戰爭帶來歷史性挑戰的今年做了總結。」

    「我們也討論未來戰略計畫、雙邊關係，以及2023年的國際層級互動。」

    美國在戰略上是基輔政府最重要的盟邦，波蘭則是烏克蘭的鄰國，兩國歷史淵源深遠。

    澤倫斯基21日訪問華府，與美國總統拜登（Joe Biden）會談，拜登正式宣布提供愛國者飛彈強化烏克蘭防空。澤倫斯基在美國國會演講時則說，2023年是戰爭轉捩點，呼籲美國加強對俄羅斯制裁。1111223

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