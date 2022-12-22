紐西蘭總理「爆粗口」會議紀錄副本慈善拍賣 192萬售出

紐西蘭總理阿爾登（圖右）辱罵在野黨議員西蒙（圖左）的議會記錄副本，在慈善拍賣會上以新台幣約194萬售出。（圖擷自阿爾登臉書）

2022/12/22 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭國會13日會議期間，總理阿爾登（Jacinda Ardern）接受在野黨議員西蒙（David Seymour）長達7分鐘質詢後，「偷偷」辱罵對方「傲慢的混蛋（arrogant prick）」，這句話透過沒關的麥克風傳出，也記載於會議紀錄當中。事後雙方不僅言歸於好，並於今（22）日慈善拍賣以10萬紐元（約新台幣192萬）將會議紀錄副本售出。

綜合外媒報導，上週議會爆出辱罵事件後，阿爾登已向西蒙致歉。爾後西蒙靈機一動，向阿爾登提出以雙方的名義，共同簽署該官方會議紀錄的副本，將其裱框做慈善拍賣，以幫助紐西蘭前列腺癌基金會籌措資金，阿爾登也欣然同意。

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當兩人公布他們打算舉辦慈善拍賣消息時，震驚紐西蘭各大媒體與民眾，大家沒有想到政治上分別屬於不同黨派的兩人會為此合作。

該會議紀錄副本自15日起於線上拍賣，競爭相當激烈，有高達282人出價，最終以10萬紐元落槌。

西蒙受訪表示，他完全沒想到這次慈善拍賣會受到如此高度關注，他也開玩笑說，多虧此次議會失言風波，吸引民眾熱情參與，才能給予前列腺癌基金會許多幫助。

阿爾登也透過臉書分享幫助前列腺癌基金會的喜悅，也不忘感謝西蒙不計前嫌的提議與邀請。

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