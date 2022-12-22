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    李家超北京述職 李克強：繼續貫徹港人治港、高度自治

    香港特首李家超（左）到北京述職，今日面見中國國務院總經理李克強（右），明天才見國家主席習近平。（圖擷取字香港「政府新聞網」）

    香港特首李家超（左）到北京述職，今日面見中國國務院總經理李克強（右），明天才見國家主席習近平。（圖擷取字香港「政府新聞網」）

    2022/12/22 19:44

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特區行政長官李家超昨（21）日前往北京述職，今日下午於北京中南海「紫光閣」面見中國國務院總經理李克強。李克強強調，中國會繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」。

    綜合外媒報導，對於李家超擔任香港特首這半年來表現，李克強予以肯定評價。他稱讚李家超帶領著香港政府以「愛國者治港」來維持香港繁榮穩定。他指出，香港與中國密不可分，也期待港府能團結廣大香港民眾，妥善發揮香港的潛力，特別是其國際金融、貿易、航運中心的地位優勢，成為國際科技中心。

    最後李克強強調，中國政府會繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針。

    李家超則回應，他與他的團隊有共同抱負，盡職履責，在發展經濟之餘，也致力改善民生。此外，他匯報他10月發表的《施政報告》，其中含房屋問題等許多處理對策。

    李家超稱李克強為「尊重的李總理」，並感謝李克強對香港的關心與支持，還有對他的勉勵。

    關於李家超赴北京行程，今日下午獲李克強接見後，明日將獲習近平接見。有別於以往香港特首述職，都是在一天內獲得中國2位領導人接見，這次李家超行程分成2天。

    香港特首李家超（見圖）到北京述職，今日面見中國國務院總經理李克強，明天才見國家主席習近平。（歐新社資料照）

    香港特首李家超（見圖）到北京述職，今日面見中國國務院總經理李克強，明天才見國家主席習近平。（歐新社資料照）

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