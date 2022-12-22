「亞洲毒王」謝志樂引渡澳洲受審 可判終身監禁

澳洲聯邦警察局指出，加拿大籍華裔大毒梟謝志樂（圖中，Tse Chi Lop，音譯）2021年1月在荷蘭落網，已引渡到澳洲，並依販毒罪嫌逮捕，據信是亞洲最大犯罪組織首腦。（歐新社）

2022/12/22 18:33

〔中央社〕警方今天說，全球頭號通緝犯之一的加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已引渡到澳洲並依販毒罪嫌逮捕。他據信是亞洲最大犯罪組織首腦，若被定罪將面臨終身監禁。

法新社報導，59歲的謝志樂可能是亞洲超大黑幫「三哥」（Sam Gor）的首領。這個犯罪集團是全球主要甲基安非他命（冰毒）的製造者和供應來源，澳洲警方指控謝志樂在澳洲販運冰毒。

請繼續往下閱讀...

從荷蘭引渡到澳洲的謝志樂預料今天在墨爾本地方法院（Melbourne Magistrates' Court）出庭，針對「密謀販運商業數量的非法毒品」的指控進行答辯。

外界將謝志樂和墨西哥大毒梟古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）相提並論。若遭到定罪，謝志樂將會面臨終身監禁。

澳洲警方稱許謝志樂的落網是「澳洲史上最受矚目緝捕行動之一」。

被稱為「公司」（The Company）的三哥販毒集團據信透過在東南亞湄公河區域大量經營賭場、飯店和房地產等事業，將數以十億美元計的販毒收入洗白。

遭到通緝10年的謝志樂去年1月22日在荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）落網。在此之前，國際刑警組織（INTERPOL）對他發出「紅色通報」（red notice）。

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）助理署長巴瑞特（Krissy Barrett）表示，經「非常複雜調查」才將謝志樂緝拿到案，「犯罪集團中那些大佬的特質就是明顯故意不插手業務往來，這也是能夠將他捉拿到案如此意義重大，以及為何會需要花這麼久時間的原因」。 警方2012至2013年間在臥底行動中逮捕27人，起獲20公斤冰毒，依目前巿場行情，如此數量冰毒約值300萬美元。澳洲警方表示，對謝志樂的指控與此有關。

另一名被捕集團成員也已從泰國引渡到澳洲拘押。

巴瑞特說：「調查人員下了苦工，以及澳洲聯邦警署的國際網絡，才讓嫌犯難逃在澳洲遭到控訴並且面對司法審判。」）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

加拿大籍華裔大毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已引渡到澳洲，並依販毒罪嫌逮捕，22日在澳洲聯邦警察局出動嚴密防護車隊到墨爾本地方法院以策安全。（歐新社）

澳洲聯邦警察局指出，加拿大籍華裔大毒梟謝志樂（圖中，Tse Chi Lop，音譯）2021年1月在荷蘭落網，已引渡到澳洲，並依販毒罪嫌逮捕，據信是亞洲最大犯罪組織首腦。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法