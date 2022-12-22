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    好噁！壽司竟添加「老人味」？ 急問店家真相出爐

    網友外帶壽司回家後，意外發現餐盒標示上寫著添加一種名叫「老人味（加齢臭）」的成分；示意圖。（左為彭博檔案照，右取自推特）

    網友外帶壽司回家後，意外發現餐盒標示上寫著添加一種名叫「老人味（加齢臭）」的成分；示意圖。（左為彭博檔案照，右取自推特）

    2022/12/22 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕外帶壽司餐盒近年來逐漸成為外食族的選擇之一，不過國外網友分享，外帶壽司回家，竟意外在商品的成分標示上發現添加了「老人味（加齢臭）」，頓時不敢相信自己吃下什麼。文章曝光後，也吸引不少網友討論。

    日本網友@lightgreen_ko日前在推特上分享，自己外帶一盒壽司回家後，發現餐盒上的標示內容中，寫著添加了一種名為「加齢臭」的成分，讓他不禁懷疑吃下肚的東西到底為何。

    而加齢臭在中文上，就是老人味的意思，指的其實是中老年人特有的體味。文章曝光後，也吸引不少網友討論，許多人都好奇到底要如何把「老人味」加進食物當中，紛紛留言表示「到底加了什麼」、「該不會是誤植吧」、「什麼東西......也太噁心」、「吃完看到後，會吐出來」、「難道是隱藏食材？」。

    由於該名網友太過好奇，於是再回到店家詢問，最後才得知是店家的疏失，在成分標籤上打錯字，將原本「鰈魚 （カレイ）」寫成「加齢臭（かれいしゅう）」。實際上並沒有真的添加老人味道食材當中，這才讓網友鬆一口氣。

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