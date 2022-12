被自殺？報導總統當眾「濕一片」 南蘇丹記者離奇陳屍住處

2022/12/22 16:34

〔編譯陳成良/綜合報導〕現年71歲的南蘇丹總統基爾(Salva Kiir Mayardit),日前在出席一場「開路典禮」時意外失禁,把自己的西裝褲給尿濕,尷尬畫面也全都被捕捉下來,影片在網路瘋傳,事後洩露這段影片的記者被發現離奇陳屍住處,引發討論。

據迦納《Atinkanews》等媒體報導,這名記者目前被認定是自殺,他責怪自己的朋友,將總統失禁的影片轉發出去,也自責不應該把影片給朋友看。

不過有人懷疑該名記者是「被自殺」,因為另有報導指出,報導過總統尿失禁新聞的南蘇丹記者都一一失蹤,但該消息目前未得到官方回應。

據英國《每日郵報》報導,當地時間12月13日,基爾出席一場「開路典禮」的慶祝活動,當時他與軍方人員站在一起,也聽得到小號演奏的國歌的樂器聲,電視也正在全程轉播,沒想到總統竟當眾出糗,直接把自己的西裝褲尿出一塊濕答答的印記。

據報導,在鏡頭從基爾特身上移開時,他似乎正低頭看著自己的腿。而據關注非洲消息的美國媒體《Sahara Reporters》的資訊,基爾似乎有泌尿道感染的症狀。

自從南蘇丹2011年投票宣布脫離北蘇丹後,基爾就一直擔任南蘇丹的總統。

