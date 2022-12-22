被自殺？報導總統當眾「濕一片」 南蘇丹記者離奇陳屍住處

12月13日，南蘇丹總統基爾（途中）出席開路典禮時，竟當眾「濕一片」。（圖擷取自推特）

2022/12/22 16:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕現年71歲的南蘇丹總統基爾（Salva Kiir Mayardit），日前在出席一場「開路典禮」時意外失禁，把自己的西裝褲給尿濕，尷尬畫面也全都被捕捉下來，影片在網路瘋傳，事後洩露這段影片的記者被發現離奇陳屍住處，引發討論。

據迦納《Atinkanews》等媒體報導，這名記者目前被認定是自殺，他責怪自己的朋友，將總統失禁的影片轉發出去，也自責不應該把影片給朋友看。

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不過有人懷疑該名記者是「被自殺」，因為另有報導指出，報導過總統尿失禁新聞的南蘇丹記者都一一失蹤，但該消息目前未得到官方回應。

據英國《每日郵報》報導，當地時間12月13日，基爾出席一場「開路典禮」的慶祝活動，當時他與軍方人員站在一起，也聽得到小號演奏的國歌的樂器聲，電視也正在全程轉播，沒想到總統竟當眾出糗，直接把自己的西裝褲尿出一塊濕答答的印記。

據報導，在鏡頭從基爾特身上移開時，他似乎正低頭看著自己的腿。而據關注非洲消息的美國媒體《Sahara Reporters》的資訊，基爾似乎有泌尿道感染的症狀。

自從南蘇丹2011年投票宣布脫離北蘇丹後，基爾就一直擔任南蘇丹的總統。

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South Sudan President urinates on himself during parade. ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ pic.twitter.com/l8wtM1cl58 — ????????god Amongst Men （@officiallordy） December 14, 2022

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