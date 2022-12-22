為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被自殺？報導總統當眾「濕一片」 南蘇丹記者離奇陳屍住處

    12月13日，南蘇丹總統基爾（途中）出席開路典禮時，竟當眾「濕一片」。（圖擷取自推特）

    12月13日，南蘇丹總統基爾（途中）出席開路典禮時，竟當眾「濕一片」。（圖擷取自推特）

    2022/12/22 16:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕現年71歲的南蘇丹總統基爾（Salva Kiir Mayardit），日前在出席一場「開路典禮」時意外失禁，把自己的西裝褲給尿濕，尷尬畫面也全都被捕捉下來，影片在網路瘋傳，事後洩露這段影片的記者被發現離奇陳屍住處，引發討論。

    據迦納《Atinkanews》等媒體報導，這名記者目前被認定是自殺，他責怪自己的朋友，將總統失禁的影片轉發出去，也自責不應該把影片給朋友看。

    不過有人懷疑該名記者是「被自殺」，因為另有報導指出，報導過總統尿失禁新聞的南蘇丹記者都一一失蹤，但該消息目前未得到官方回應。

    據英國《每日郵報》報導，當地時間12月13日，基爾出席一場「開路典禮」的慶祝活動，當時他與軍方人員站在一起，也聽得到小號演奏的國歌的樂器聲，電視也正在全程轉播，沒想到總統竟當眾出糗，直接把自己的西裝褲尿出一塊濕答答的印記。

    據報導，在鏡頭從基爾特身上移開時，他似乎正低頭看著自己的腿。而據關注非洲消息的美國媒體《Sahara Reporters》的資訊，基爾似乎有泌尿道感染的症狀。

    自從南蘇丹2011年投票宣布脫離北蘇丹後，基爾就一直擔任南蘇丹的總統。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄧佳華有望參政？喊話蔡英文：讓我當黨主席
    2022/12/22 16:03

    鄧佳華有望參政？喊話蔡英文：讓我當黨主席
    國民黨2024由誰上？黃暐瀚點藍營「勝選方程式」
    2022/12/15 20:51

    國民黨2024由誰上？黃暐瀚點藍營「勝選方程式」

    宏國宏道豐滙面面俱到 新泰地標建築
    朱侯誰逐大位 農曆年後更明朗
    2022/12/05 05:30

    朱侯誰逐大位 農曆年後更明朗
    侯戰2024？「操作拱人 選民已看膩」
    2022/11/30 05:30

    侯戰2024？「操作拱人 選民已看膩」

    超狂！誠實房仲2022開240店、增3千人
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播