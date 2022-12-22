美媒公布世界軍力排名 小粉紅見中國竟輸這國空軍大崩潰！

美媒「WDMMA」公布世界軍力排名，有中媒對印度空軍勝過中國空軍不以為然。圖為中國戰機殲-20。（美聯社）

2022/12/22 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2023年腳步將近，美國軍事網站「WDMMA」（World Directory of Modern Military Aircraft）近日公布各國明年軍力排行。在空中力量方面，印度竟贏過近年積極提升軍事力量的中國，這讓中國軍事家大為崩潰，痛罵「太離譜」！

每到年底就會統整各國總戰鬥力的WDMMA ，近日發布全球軍力排名。空軍方面，美國以庫存擁有5209架戰機穩居第一，第二為擁有3829架戰機的俄羅斯。至於備受各界關心軍力成長程度的中國，雖擁有2084架戰機，卻輸給擁有1645架戰機的印度，屈居第四。

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對此，中國軍事評論網紅「嘯鷹評」20日刊文表示，該榜單除了第一名，其他排名都「歪到離譜」，尤其是印度空軍比中國強這件事，「必須要承認印度空軍確實擁有相當強大的空中作戰力量，問題是印度空軍哪來的資格和中國比啊？印度空軍最先進的戰鬥機就是36架陣風（Rafale），而中國空軍最先進的戰鬥機，可是殲-20威龍隱形戰鬥機。隱身戰鬥機在與非隱身戰鬥機的對抗中的優勢是碾壓性的，更何況殲20超過了200架，而陣風只有36架。」

嘯鷹評接著說：「其他戰鬥機方面，解放軍空軍擁有超過300架的殲10系列、超過300架的殲16系列、大量預警機、各式各樣的反潛機與電子戰飛機......。反觀印度空軍的預警機數量都快比中國海空軍預警機型號的數量少了，更何況中國空軍擁有145公里射程的霹靂-15空對空飛彈，擁有300公里以上射程的霹靂-17遠程空對空導彈，印度空軍根本拿不出同款，印度空軍何德何能，位列中國空軍之前？」

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