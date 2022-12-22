中國疫情爆發！ 英醫療公司分析：未來每日百萬確診、5千死

英國醫療資訊公司分析，中國未來將出現每日百萬確診及5000人病歿的狀況。（美聯社）

2022/12/22 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國突放寬疫情限制，造成當地疫情大爆發，最新官方數字顯示過去24小時新增2966例本土病例，無人死亡，不過外界質疑中國數字的真實性，英國醫療資訊公司分析，中國未來將出現每日百萬確診及5000人病歿的狀況。

據《彭博》報導，英國醫療資訊分析公司Airfinity的數據顯示，中國接下來每天可能會經歷100萬例確診和5000人因病不治的狀況，Airfinity警告目前這一波病例可能會導致明年1月份的每日病例發生率高峰上升至370萬，預估屆時可能還會出現另一波感染潮，明年3月份的每日確診高峰恐飆至420萬。

請繼續往下閱讀...

報導指出，中國突然放寬疫情限制，取消清零政策後，其所造成的影響遠遠超乎中共當局想像，官方報告過去24小時新增2966例本土病例，無人死亡，不過這些數字與醫療能量嚴重負荷以及火葬場滿載的消息形成鮮明對比。

中國政府關閉了龐大的大規模檢測站，放棄了將每一次感染都納入每日統計的努力，讓居民只能依賴快篩，而沒有義務報告結果，中國衛生機構還悄悄地對所謂的確診不治採取了更狹義的定義，這使得外界很難衡量當前感染氾濫造成的實際死亡人數。

Airfinity疫苗和流行病學負責人布萊爾（Louise Blair）直言：「中國官方數據不太可能真實反映全國正在經歷的疫情。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法